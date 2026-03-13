Sevilla abre la temporada del piragüismo español con casi 900 palistas en el Campeonato de España de Invierno

El piragüismo volverá a ser protagonista en el Guadalquivir durante el fin de semana.

El piragüismo español arranca oficialmente su temporada este fin de semana en Sevilla, que vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de la disciplina con la disputa del LVI Campeonato de España de Invierno de 5.000 metros. El Canal del CEAR de La Cartuja acogerá los días 14 y 15 de marzo una competición que reunirá a 898 palistas y que, como es tradición, abre el calendario nacional de la especialidad.

La prueba se disputará en K1 y C1 en las categorías junior, sub 23 y senior, tanto masculina como femenina, además de las pruebas de Paracanoe, que también tendrán protagonismo en el campeonato. En total serán 66 palistas los que competirán en las diferentes clases adaptadas (PK1, PK2, PK3, PV1, PV2 y PV3), con finales programadas sobre 3.000 metros.

Más allá de los títulos nacionales, el campeonato tendrá un importante incentivo internacional. Los ganadores senior de cada una de las cuatro pruebas principales obtendrán billete directo para el Campeonato de Europa de 5.000 metros sin porteos, que se disputará en Montemor (Portugal) el segundo fin de semana de junio.

Cubelos y Corbera, a por su séptima corona

Entre los nombres propios del campeonato destaca Paco Cubelos, que buscará ampliar su palmarés en el K1 masculino con su séptimo título nacional de invierno. El palista llega además en un gran momento de forma después de imponerse recientemente en el selectivo en K1 1000, lo que le aseguró plaza para las Copas internacionales de esta temporada.

Horarios sábado.

El desafío, sin embargo, será exigente. En la salida estarán también Walter Bouzán, subcampeón el pasado año, y Adrián Martín, que fue bronce en 2025. A ellos se suman otros aspirantes de nivel como Pelayo Roza, Alberto Plaza, Brais Sánchez, Javier López, Miguel Llorens o Joaquín Iglesias, lo que augura una final de gran intensidad.

La categoría contará con 141 palistas senior, distribuidos en dos semifinales. Los 25 primeros de cada manga accederán a la final junto a los diez mejores tiempos restantes, configurando así una lucha directa por el título y por el pase europeo.

El Canal de La Cartuja acoge este fin de semana el LVI Campeonato de España de Invierno de piragüismo con 898 deportistas inscritos

Otro de los grandes focos estará en la canoa femenina, donde María Corbera defenderá su dominio histórico en la prueba. La madrileña acumula seis títulos nacionales de invierno y buscará añadir el séptimo en una final que se disputará en la tarde del sábado.

En esa carrera tendrá como principales rivales a Antía Jácome, Sandra Royo, Cristina Soutelo, María Martín, Patricia Coco o Yuriley Martín, en una prueba que reunirá a 16 participantes.

Estefanía Fernández quiere prolongar su reinado

En el K1 femenino, la gran favorita vuelve a ser la extremeña Estefanía Fernández, que llega con el objetivo de lograr su cuarto oro consecutivo en Sevilla. La palista domina la prueba desde 2023 y volverá a intentar confirmar su hegemonía en una competición que contará con 67 participantes.

Entre las aspirantes a disputarle el triunfo figura la asturiana Miriam Vega, que el pasado año consiguió la medalla de plata. En cambio, no estará en la salida Laura Pedruelo, bronce en 2025.

Horarios domingo.

El abanico de candidatas incluye también a varias especialistas de la larga distancia como Eva Barrios, Irati Osa, Tania Álvarez, Amaia Osaba, Begoña Lazkano, Cristina Franco o Aurora Figuereras, lo que convierte la prueba en una de las más abiertas del programa.

Noel Domínguez defenderá su sorprendente título

La competición en C1 masculino también promete emoción. El madrileño Noel Domínguez defenderá el título logrado en 2025, cuando protagonizó una de las sorpresas del campeonato al imponerse a Jaime Duro, plata, y Adrián Sieiro, bronce.

En esta edición tendrá que enfrentarse a una nómina de especialistas de primer nivel, entre los que figuran Manu Garrido, Tono Campos, Nacho Calvo, Diego Romero, Fernando Busto, Manu Fontán o Andrii Zakharov.

La competición reúne a buena parte de la élite nacional y servirá para otorgar billetes para el Europeo de 5.000 metros de Montemor

La prueba contará con 54 embarcaciones en la salida, lo que anticipa una carrera muy disputada en uno de los escenarios más emblemáticos del piragüismo español.

Dos días de piragüismo en el corazón de Sevilla

El Canal de La Cartuja, sede habitual de grandes competiciones nacionales e internacionales, volverá a ser el epicentro del piragüismo español durante dos jornadas que reunirán a buena parte de los mejores palistas del país.

Los aficionados podrán seguir el campeonato de forma íntegra a través de RFEP TV, el canal de YouTube de la Real Federación Española de Piragüismo. Además, el domingo las tres finales senior —K1 masculino, K1 femenino y C1 masculino— se emitirán también en RTVE Play.

Con casi 900 deportistas en competición, Sevilla vuelve a abrir el calendario nacional con un campeonato que, además de coronar a los nuevos campeones de España de invierno, servirá para medir el estado de forma de muchos de los nombres que aspiran a brillar en la temporada internacional.