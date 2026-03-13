Sevilla acoge el regreso del X-Trial de las Naciones a España con Toni Bou liderando al equipo favorito

Sevilla se convertirá este sábado en el epicentro mundial del trial indoor con la celebración del FIM X-Trial de las Naciones, una de las grandes citas del calendario internacional que regresa a España por primera vez desde 2008. El Palacio de los Deportes San Pablo acogerá la competición a partir de las 18:00 horas, con las mejores selecciones del planeta enfrentándose en un formato espectacular por equipos.

La selección española, formada por Toni Bou y Gabriel Marcelli (Repsol Honda Trial Team), llega como gran favorita a un evento que históricamente ha dominado con absoluta autoridad. De hecho, España ha ganado las catorce ediciones disputadas hasta ahora, lo que convierte al combinado nacional en el rival a batir.

La prueba supone además el regreso del X-Trial de las Naciones a suelo español después de casi dos décadas. La última vez fue en 2008 en Badajoz, mientras que la pasada temporada la competición se celebró en el Palais Nikaïa de Niza (Francia).

Andalucía vuelve a ser escenario del trial mundial

La cita sevillana será la quinta vez que el X-Trial de las Naciones se dispute en Andalucía, una comunidad con gran tradición en este deporte. Anteriormente la competición pasó por Granada (2003), Málaga (2005 y 2006) y Córdoba (2007).

El público andaluz tendrá así la oportunidad de ver en acción a algunos de los mejores especialistas del mundo, en un formato que combina precisión, técnica y espectáculo dentro de un escenario indoor especialmente diseñado para la ocasión.

España volverá a apostar por el tándem formado por Toni Bou y Gabriel Marcelli. Para el piloto catalán será su novena participación en esta competición, mientras que el gallego debutará representando al equipo nacional en un X-Trial de las Naciones.

Francia, Italia y Gran Bretaña buscan romper el dominio español

El principal objetivo de las selecciones rivales será poner fin a la hegemonía española, algo que nadie ha logrado desde la creación del campeonato.

Entre los aspirantes destacan Francia, subcampeona en la última edición, que repetirá alineación con Benoit Bincaz (Electric Motion) y Hugo Dufrese (Beta). También llega con ambición Italia, tercera el pasado año, con Matteo Grattarola (Beta) y Francesco Titli (Montesa). La selección británica, cuarta en Niza, mantiene igualmente su formación con Harry Hemingway (Beta) y Jack Peace (Sherco).

Otra de las novedades será el regreso de Estados Unidos, que vuelve a la competición tras diez años de ausencia con Joshua Roper (GasGas) y Ryon Land (Sherco), este último debutante en una prueba internacional de X-Trial.

Toni Bou llega a Sevilla tras conquistar su título mundial número 39

La cita sevillana llega además apenas unos días después de que Toni Bou haya ampliado aún más su leyenda en el mundo del trial. El piloto del Repsol Honda HRC conquistó recientemente en Chalon-sur-Saône (Francia) su título mundial número 39, el vigésimo en X-Trial, tras ganar la octava prueba del campeonato.

Bou se proclamó campeón con 12 puntos de penalización, por delante de su compañero Gabriel Marcelli, segundo con 16, del británico Harry Hemingway con 21 y del español Jaime Busto con 25. El catalán cerró el campeonato con 155 puntos, una ventaja definitiva de 47 sobre Marcelli, tras firmar siete victorias en las ocho pruebas disputadas.

Las cifras de Bou en el Mundial de X-Trial reflejan una trayectoria prácticamente irrepetible: 128 participaciones, 98 victorias y 116 podios desde 2007.

Su dominio también se extiende al TrialGP al aire libre, donde acumula 166 triunfos en 279 participaciones y 224 podios, números que consolidan su condición como el piloto más laureado de la historia del trial.

Sevilla espera un gran espectáculo de trial

Con este contexto, el FIM X-Trial de las Naciones aterriza en Sevilla como una de las grandes citas del motor internacional de este inicio de temporada.

El Palacio de los Deportes San Pablo reunirá a los mejores especialistas del planeta en una competición que combina competitividad y espectáculo, y en la que España buscará prolongar su dominio histórico con el liderazgo de Toni Bou.

La capital andaluza vivirá así una jornada de trial de primer nivel, en la que la afición podrá disfrutar de una disciplina espectacular y de uno de los deportistas más dominantes de la historia del motociclismo.