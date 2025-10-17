Sevilla International Rowing Masters Regatta, la fiesta del remo en el Guadalquivir

Una imagen de la presentación en el CEAR de la Cartuja.

La octava edición de la Sevilla International Rowing Masters Regatta se disputa este fin de semana en la capital andaluza, donde se concentrarán en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja unos setecientos deportistas y 380 tripulaciones procedentes de trece países.

La competición internacional de veteranos, presentada este viernes en el CEAR, contará con un total de 1.346 participaciones entre las categorías masculina, femenina y mixtas, para las que en concreto hay inscritas 171, 112 y 97 tripulaciones, respectivamente.

La delegación foránea se completa este año con deportistas de Reino Unido, que participa con 10 clubes; Portugal (6), Francia (5), Irlanda (5), Italia (3), Países Bajos (2), Alemania (2), Uruguay (1), India (1), Bélgica (1), Japón (1) y República Checa (1), destaca la FAR en un comunicado.

En cuanto a la participación nacional, son veinticinco clubes de ocho comunidades, en concreto de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

La 'Sevilla International Rowing Masters Regatta', que se disputa sobre la distancia de 1.000 metros y ha celebrado los días previos un Campus de entrenamientos, comenzará el sábado en una primera jornada matinal que concluirá por la tarde con 55 mangas en el programa. Ya por la noche, se celebrará la Cena de las Naciones, con las instalaciones del Club Deportivo Remo Sevilla como escenario.

Los carteles de las competiciones de remo de este fin de semana. / M. G.

La segunda y última jornada se disputará el domingo con la disputa de otras 36 mangas, 32 de ellas mixtas y tras las que se celebrarán las pruebas de ocho con timonel.

Remo inclusivo

De forma paralela, como suele ser costumbre desde 2021, el cierre de la competición internacional de veteranos incluirá la actividad de remo inclusivo denominada 'Rema. Compite. Vive'.

Con motivo del Día mundial contra el cáncer de mama, que se celebra precisamente este domingo, 19 de octubre, la FAR ha organizado por quinta edición esa jornada de sensibilización y reconocimiento en la que participarán un centenar de mujeres que han superado el cáncer de mama y que, poniendo en valor las virtudes del remo para la recuperación de esta enfermedad, tomarán la dársena del Guadalquivir en embarcaciones de remo de mar y llaut.

A dicha jornada de remo inclusivo, organizada en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, acudirán seis entidades y asociaciones procedentes de Sevilla, Cádiz y Málaga, a las que la FAR reconoce la labor que realizan.