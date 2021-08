Sevilla-Rayo Vallecano: resultado, resumen y goles del partido de Liga (3-0)

El Sevilla FC estrenó a lo grande la temporada, venciendo con autoridad al Rayo Vallecano (3-0) con goles de En-Nesyri y Lamela, que firmó un doblete en su ilusionante debut con el conjunto hispalense. El penalti provocado por Idrissi y que supuso la expulsión del meta Luca Zidane desequilibró el partido, que resultó muy plácido para los de Lopetegui.

El conjunto sevillista afrontó el estreno liguero con cuatro bajas importantes. Bono, Ocampos, Suso y Rakitic se cayeron de la convocatoria y las puertas del once se abrieron para futbolistas como Dmitrovic, Rekik, Óscar Rodríguez e Idrissi.

Precisamente el internacional marroquí se encargó de romper el partido con una genialidad, tras unos minutos iniciales de claro dominio local. El ex del Ajax se coló a toda velocidad entre la zaga franjirroja y evitó a Luca Zidane con un sutil toque. El meta solo pudo agarrarle para evitar un gol cantado y el colegiado lo tuvo claro: penalti y expulsión. En Nesyri no desaprovechó la ocasión desde los once metros, engañando al recién incorporado Dimitrevski.

Con uno más y por delante en el marcador, el Sevilla se limitó a controlar el juego frente a un Rayo impotente y con la velocidad como única arma. Tras el descanso llegó la hora de los cambios y meritorios como Lamela dejaron sus primeras perlas ante la afición del Pizjuán. El argentino protagonizó un debut soñado al anotar, en el 54, el segundo tanto del Sevilla tras una gran jugada colectiva. Tuvo también algo de fortuna el ex del Tottenham, pues su disparo tocó en el central Catena y dejó sin opciones al meta rayista.

El derrumbe físico del conjunto de Vallecas anunciaba la goleada sevillista. A diez minutos del final fue de nuevo Lamela el que culminó una contra para remachar en boca de gol un gran pase de En-Nesyri y poner el 3-0 en el marcador. En el área contraria, en uno de los pocos acercamientos sérienos de los visitantes, Dmitrovic también quiso dejar su huella en el encuentro con una gran parada a Andrés, pero el marcador ya no se movería.

Vídeo del Sevilla-Rayo Vallecano

Resultado del Sevilla-Rayo Vallecano