El sevillano Juanpe López, nuevo líder del Giro de Italia

El lebrijano Juanpe López se ha enfundado la maglia rosa del Giro de Italia tras entrar en la segunda posición en la cuarta etapa, la primera de montaña que culminaba con la ascensión al mítico Monte Etna tras 172 kilómetros de recorrido. El joven ciclista del Trek Segafredo, de 24 años, concluía en la segunda posición de la etapa tras ser superado en la llegada por el alemán Lennard Kamna.

La última curva se convertía en decisiva al tomarla mal el ciclista sevillano y no poder esprintar por el triunfo final, aunque parecía que anteriormente ambos habían pactado el triunfo tras ser alcanzado Juanpe López por Kamna, el ciclista que era el gran favorito de los que venían por detrás de la escapada. Todo indicaba que el lebrijano se iba a quedar con la maglia de líder y el alemán con el triunfo, pero todo se decidía, sin embargo, por esa última curva que no era bien trazada por Juanpe.

El sevillano se mostraba muy emocionado en la meta final. "Estoy muy contento de ganar este maillot, necesito disfrutar este momento, este día y todo lo que sea. Lo he intentado en la parte más dura y ahí pude hacer la diferencia. Kamna me ha pillado en los últimos tres kilómetros y hemos peleado por ese esprint final, pero no ha podido ser. Ha sido muy difícil, pero tengo el maillot. No sé cuántos días los voy a tener, pero lo voy a disfrutar cada día que lo tenga".

Juanpe López se colocaba como líder en la clasificación del Giro de Italia con un tiempo de 14 horas, 17 minutos y 7 segundos. El alemán Kamna es el segundo clasificado ahora con 39 segundos de diferencia.

El corredor lebrijano entraba muy enfadado, golpeando el manillar de su bicicleta, cabreado por su error en la curva cerrada, casi de herradura, en la que se le fue la bicicleta y le impidió esprintar por ese triunfo parcial de la etapa.

Tras la etapa, el padre del corredor, reconocía que en en el día del lunes, el ciclista le había comentado la posibilidad de colocarse en esta etapa como líder, ya que se veía con muy buenas piernas.

A @JMirandaG19 hay que hacerle una estatua en plaza nueva — Juanpe López (@juanpelopez97) April 23, 2022

Juanpe López es un gran seguido del Betis y así lo ha manifestado en repetidas ocasiones por las redes sociales, incluidas tras el último triunfo verdiblanco en la final de la Copa del Rey contra el Valencia.