Estos son los posibles rivales de Betis y Sevilla en la Liga Europa

El sorteo de la fase de grupos de la Europa League, en el que participan Betis y Sevilla, se celebra a las 13:00 en el Forum Grimaldi de Mónaco y podrá seguirse a través de streaming en la web de la UEFA y del canal Movistar+ Liga de Campeones.

Los 48 equipos participantes estarán divididos en cuatro bombos ordenados según el coeficiente de la UEFA, que tiene en cuenta las actuaciones en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas.

17 clubes, entre los que se encuentra el Betis y el Villareal, se clasificaron de forma directa y 21 llegan desde los play-offs previos, como en el caso del Sevilla.

Los 10 equipos restantes son equipos derrotados en la última fase previa de la Liga de Campeones.

El único condicionante del sorteo es que no podrán coincidir dos equipos de una federación en un mismo grupo. Por tanto. un hipotético derbi sevillano no podría darse en esta fase de grupos. Tampoco se enfrentarán al tercer español en liza, el Villarreal. Además, por temas de audiencias de televisión ha emparejado a ciertos equipos para que jueguen en diferentes horarios (18:55 y 21:00) entre los que se encuentran Betis y Sevilla. Así, uno de los dos estará en los grupos A, B, C, D, E y F, mientras el otro quedará encuadrado en los grupos G, H, I, J, K y L.

El Sevilla está incluido en el primer bombo ya que cuenta con el mejor coeficiente (113.000 puntos) de los equipos participantes. Actualmente ocupa el sexto puesto del ránking UEFA, sólo por detrás de Real Madrid, Atlético, Bayern, Barcelona y Juventus.

En el caso del Betis está encuadrado en el bombo tres gracias a sus 21.399 puntos espera evitar a Chelsea y Arsenal, los dos 'cocos' del bombo uno y al Olympique de Marsella, actual subcampeón de la competición, que está en el bombo 2.

Otros equipos fuertes a tener en cuenta son Bayer Leverkusen, Lazio y Sporting CP.

En el caso del Sevilla contará con rivales a priori menos fuertes. Sin embargo, podría tener que enfrentarse al mencionado subcampeón francés o al Milan.

Otro elemento a evitar son los largos viajes hasta destinos del este de Europa. Entre ellos, ambos conjuntos podrían tener que recorrer casi 4000 kilómetros hasta ciudades como Krasnodar o Moscú. Tener que enfrentarse al Astaná kazajo supondría un viaje que superaría los 6.000 kilómetros.

Equipos incluidos en los bombos del sorteo de la Europa League 2018-19 y su coeficiente UEFA

Bombo 1

Sevilla(113.000)

Arsenal (93.000)

Chelsea (82.000)

Zenit (78.000)

Bayer Leverkusen (66.000)

Dinamo de Kiev (62.000)

Besiktas (57.000)

Salzburgo (55.500)

Olympiacos (54.000)

Villarreal (52.000)

Anderlecht (48.000)

Lazio (41.000)

Bombo 2

Sporting Portugal (40.000)

Ludogorets (37.000)

Copenhague (34.000)

Marsella (32.000)

Celtic (31.000)

PAOK (29.500)

Milan (28.000)

Genk (27.000)

Fenerbahçe (23.500)

Krasnodar (23.500)

Astana (21.750)

Rapid de Viena (21.500)

Bombo 3

Betis (21.399)

BATE Borisov (20.500)

Qarabag (20.500)

Dínamo de Zagreb (17.500)

RB Leipzig (17.000)

Eintracht Frankfurt (14.285)

Malmö (14.000)

Spartak (13.500)

Standard de Lieja (12.500)

Zúrich (12.000)

Rennes (11.283)

Girondins (11.283)

Bombo 4

Apollon (10.000)

Rosenborg (9.000)

Vorskla Poltava (8.226)

Slavia de Praga (7.500)

Akhisar Belediyespor (7.160)

Jablonec (6.035)

AEK Larnaka (4.310)

Vidi (4.250)

Rangers (3.725)

Dudelange (3.500)

Trnava (3.500)

Sarpsborg (0)