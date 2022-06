Suiza-España: Ante la obligación de reaccionar

Dos empates consecutivos, ante Portugal en Sevilla y República Checa en Praga, con malas sensaciones por la falta de seguridad defensiva y la imprecisión con el balón, sitúan a la selección española ante la obligación de reaccionar en Suiza para mantener opciones de repetir presencia en la fase final, ante una selección que debe arriesgar tras encajar dos derrotas, si no quiere descender en la Liga de Naciones.

Confía en ello Luis Enrique Martínez y sus jugadores tras sufrir un nuevo capítulo de desesperación ante la República Checa que cambió su identidad, se encerró en su campo y provocó la peor cara de la selección española. Las dudas defensivas surgidas ante Portugal, se dispararon en Praga con graves errores que a punto estuvieron de provocar la derrota si Íñigo Martínez no lo hubiese evitado.

Y en la tercera jornada, aparece una Suiza que provocó un buen capítulo de sufrimiento en los cuartos de final de la Eurocopa 2020, superada en la tanda de penaltis. De aquel equipo que logró las semifinales y se quedó a un paso de la final, Luis Enrique añora el liderazgo de Aymeric Laporte en defensa y de Pedri con el balón. También a Thiago Alcántara, a quien una lesión muscular en la final de la Champions cambió el plan de ruta del seleccionador.

No ha encontrado lo que buscaba en los dos primeros partidos de la tercera edición de la Liga de Naciones, con un grupo de jugadores agotado tras una temporada larga. De ahí las rotaciones masivas, a las que se espera regrese Luis Enrique cambiando un bloque que no funcionó en Praga. Tan solo Gavi, que se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección, y Marco Asensio, que brilló en su vuelta, se salvaron. Debe decidir Luis Enrique si mantiene a Gavi por tercer partido consecutivo y si da paso a Asensio en un tridente ofensivo en el que se espera el regreso de Ferran Torres y Álvaro Morata. Según avance el partido también tendrá opciones de reaparecer Ansu Fati, que aún no ha tenido minutos.

El combinado que dirige el turco Murat Yakin está obligado a ganar para mantener cualquier esperanza de ganarse la plaza en la final a cuatro de la Liga de Naciones que sólo disputan los campeones de cada grupo. Tendrán que arriesgar. En el primer partido Suiza cayó en Praga ante la República Checa por 2-1, pese a que dominó durante gran parte del encuentro y en el segundo fue arrollada en casa de la Portugal de Cristiano Ronaldo (4-0).

El seleccionador helvético confirmó en el día de ayer en la rueda de prensa previa al partido que deben ser "más verticales" y se mostró cauto "antes de desafiar a España". Yakin dejó caer que podría dar descanso al capitán Granit Xhaka y evaluará el estado del central del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, que todavía arrastra molestias en su rodilla izquierda.

Las fortalezas del conjunto helvético radican en su bloque defensivo. La baja de Akanji en los primeros encuentros de la Liga de Naciones ha sido muy sensible, puesto que la zaga se ha visto debilitada sin su principal estandarte y cuentan con futbolistas de gran poderío físico como Embolo que presentan un peligro potencial en el juego aéreo.

Otras de sus grandes armas es el contragolpe. Con jugadores de muy buen pie como Xherdan Shaqiri y veloces como Shaka y Ruben Vargas atacan magistralmente los espacios en equipos desorganizados.

La selección española ha jugado cuatro partidos en la ciudad helvética y nunca perdió. Goleó en dos amistosos ante Suiza en el estadio de Charmilles (0-3 y 0-4), y el nuevo Stade Ginebra empató ante Chile y ganó a Croacia. Necesita un triunfo que despeje las dudas.