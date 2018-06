Un tomareño campeón en tierras rusas

Pero Guille no es el único mediocentro de su familia. Su hermano mayor, Alberto , juega en la misma posición. Él tiene 20 años y pertenece desde hace tres temporadas al Celta B. Además, Guille tiene otro hermano, de 12 años, que también juega al fútbol y también lo hace en el Tomares. "Nuestro padre nos lo ha inculcado", apunta. "Él no jugaba al fútbol, sino al fútbol sala, pero siempre le ha gustado este 'mundillo'", concluye.

Fue en enero cuando regresó al Tomares en forma de cesión, al no ser su situación en el Sevilla la más deseable. "Daba el cien por cien y no tenía la recompensa de minutos que a mí me gustaría haber tenido", reconoce. "Hablamos con el Sevilla y decidimos que lo mejor era irme cedido al Tomares para los 8 o 9 partidos que quedaban en División de Honor", continúa.

Una memoria agradecida con sus entrenadores

Cuando se le pregunta por un entrenador que le haya marcado en especial, Guille se niega a mencionar un solo nombre. "Todos me han aportado algo que me ha llevado a ser mejor futbolista y también mejor persona", asevera. Primero recuerda a Luis García, que le dio "la confianza al entrar en el Sevilla" y le echó una mano en sus primeros pasos. También destaca a otros técnicos de la cantera rojiblanca, como Juan Carlos Osorno o Juan Díaz. Y no se quiere olvidar de Ernesto Chaos, que lo entrenó tanto a él como a su hermano Alberto. Antes de terminar, nombra al más reciente de todos, Fede Jurado. "Él me ayudó mucho al llegar como cedido al Tomares", señala. No cabe duda de que Guille tiene una memoria agradecida.