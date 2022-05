La tradición interrumpida de Griezmann

Durante siete temporadas, Antoine Griezmann tuvo una particular tradición. Marcarle todas las temporadas un tanto al Real Madrid. Una racha que se truncó con su paso al Barcelona. Mañana, en el derbi madrileño, está ante su oportunidad, justo en un momento de necesidad apremiante: lleva 13 partidos sin marcar.

Hasta en 33 ocasiones se ha enfrentado al Real Madrid, contando todas las competiciones y todos sus clubes. Ha anotado ocho goles, siete en liga y uno en Champions.

8Goles. Los que ha anotado el francés al Madrid, el quinto equipo al que más le ha marcado

Desde la temporada 2012-13, Griezmann ha anotado al menos un gol por temporada al eterno rival. Varios de ellos, fundamentales. Desde el primero, el 26 de marzo de 2013 en Anoeta, que supuso la remontada de la Real Sociedad al 0-2 inicial blanco. El partido acabó en 3-3.

Ya en el Atlético, Griezmann participó en uno de los derbis más felices en los últimos tiempos, el 4-0 del 7 de febrero de 2015 en el Vicente Calderón, en el que anotó el tercer gol. Al año siguiente, desequilibró el derbi del 27 de febrero en el Bernabéu con un gol que supuso el 0-1 final.

También fue decisivo en los derbis de las dos temporadas siguientes: en el del Bernabéu de abril de 2017 para empatar a 5 minutos del final del tiempo reglamentario el 1-0 de Pepe, y en abril de 2018, en el mismo escenario, de nuevo para igualar otro tanto blanco, en este caso de Cristiano Ronaldo. Sólo su último tanto en un derbi madrileño de Liga fue intrascendente: marcó el 1-1 de febrero de 2019 en el Metropolitano, desequilibrado después por un gol de penalti de Ramos y otro de Bale, siendo el Real Madrid vencedor.

Su único tanto en Champions ante el club blanco tampoco sirvió más que para la honra: hizo el 2-0 de la vuelta de semifinales de 2017, que el Atlético ganó 2-1, inútil porque el Real Madrid traía un 3-0 favorable de la ida.

Todo esto acabó con su pase al Barcelona. Desde entonces, cinco partidos contra el Real Madrid sin ver la portería contraria. Algo inaudito ante el quinto rival que mejor se le da históricamente.

UNA LOSA DE 13 PARTIDOS

No hay un mejor momento para que Griezmann retome la tradición. Hacerlo supondría romper la racha de 13 partidos oficiales sin marcar. Cuatro meses acumula el Principito francés sin ver puerta: la última fue en Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda, donde hizo uno de los cinco tantos. En aquellos 30 minutos coperos recayó de su lesión muscular y tuvo que afrontar diez partidos de baja. Regresó en la ida de octavos de Liga de Campeones contra el Manchester United, dándole el pase del gol a Renan Lodi. Desde entonces, poco más, salvo otra asistencia en el triunfo contra el Betis (1-3). Aún no ha conseguido encontrar el camino de regreso. Y está en duda si estará en el once inicial del derbi.

Seguramente ayer, en la sesión matinal que el Atlético programó en el Wanda Metropolitano, se haya sabido más detalles sobre su participación contra el Real Madrid. Un equipo contra el que Griezmann tenía una tradición interrumpida. ¿Será mañana el momento de retomarla?