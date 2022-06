El triatleta Manuel Afonso avanza en su objetivo de estar en París 2024

El triatleta paralímpico Manuel Afonso, afincado en Sevilla desde hace dos décadas y que se entrena a las órdenes del conocido triatleta José María Merchán, compitió el pasado fin de semana en la Copa del Mundo de paratriatlón. Y su brillante quinto puesto final le ha supuesto un buen impulso en su gran objetivo de clasificarse para los Paralímpicos de Paris2024.

“He podido viajar gracias al apoyo de pequeñas colaboraciones y casi hasta última hora no sabía si podía acudir o no. Finalmente pude estar, llegamos a Besancon el viernes vía París desde Sevilla, con la hora justa para recoger dorsales y hacer un reconocimiento rápido del circuito de nado, ya que tenía que montar tanto la handbike como la silla de carreras, y ya no me daba tiempo”, relata el canario Afonso, ex jugador de baloncesto en silla de ruedas y subcampeón del mundo de duatlón el pasado año en La Coruña.

A la ciudad gallega, precisamente, tiene previsto retornar el próximo fin de semana para disputar otra prueba de la Copa del Mundo de paratriatlón. “Desgraciadamente, a tres semanas de poder estar en unas Series Mundiales, no podré asumir ese coste”, lamenta en espera de más ayudas.