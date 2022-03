Los dos últimos billetes que conducen a Qatar

La selección de Portugal que lidera Cristiano Ronaldo busca conseguir el pase al Mundial de Qatar en el partido final de repesca contra Macedonia del Norte mientras Polonia y Suecia saldrán con el mismo cometido en el país del Este de Europa.

Fernando Santos, seleccionador portugués, aseguró que su equipo lo dará "todo para estar presente en el campeonato del mundo" y señaló que "la presión" que tiene su equipo por estar en Qatar "es buena".

Después de perder contra Serbia por 1-2 y quedar segunda clasificada de su grupo, la selección lusa se enfrentó la semana pasada a la de Turquía y, al ganar por 3-1 en el estadio do Dragão (Oporto), pasó a la última fase de la repesca, en la que se medirá con Macedonia del Norte, que dio la sorpresa al eliminar a Italia, la actual campeona de Europa, en Palermo con un gol en el tiempo de descuento (0-1) en el mismo estadio. El ganador del duelo se clasificará directamente para el Mundial. Además, el conjunto normacedonio ya había dado otra sorpresa al derrotar a Alemania en la fase de grupos.

Mientras, Cristiano Ronaldo, estrella lusa, aseguró que él decidirá hasta cuándo jugará ante la pregunta de si el Mundial de 2022 será el último para el madeirense de 37 años. "Quien manda soy yo. Punto final. Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió en rueda de prensa en Oporto antes del encuentro ante Macedonia del Norte, un duelo en el que está convencido de que, con la ayuda de su público, su selección ganará. "Si los portugueses están como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego", insistió en referencia en cómo apoyó la grada en el partido ante Turquía.

A la misma hora que en Oporto, las 20:45, Polonia y Suecia también pelearán por un puesto en Qatar en el estadio de Silesia, en la ciudad de Chorzow. Los polacos, con el factor campo hoy a favor, pasaron a la final tras la eliminación de Rusia por parte de la FIFA a causa de la invasión a Ucrania. Suecia, por su parte, eliminó a la República Checa con un gol de Quaison en la prorroga (1-0). En Sudamérica, Colombia, que visita a Venezuela; Perú, que recibe a Paraguay; y Chile, que juega en casa ante Uruguay; se juegan la plaza de repesca contra el ganador de la eliminatoria entre Nueva Zelanda e Islas Salomón.