Bolt: "Estoy feliz por ser considerado una leyenda como Maradona, Pelé o Ali"

El ex atleta jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de la historia y ocho veces campeón olímpico, aseguró este miércoles que está feliz por ser considerado una leyenda del deporte como el argentino Diego Maradona, el brasileño Édson Arantes do Nascimento Pelé o el boxeador estadounidense Muhammad Ali.

"Hay muchas leyendas del deporte. Yo siempre soñé con ser nombrado junto a grandes campeones como Maradona, Pelé, Muhammad Ali y glorias de este nivel. No puedo nombrar a uno (como más grande de siempre), hay muchos", dijo Bolt en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

"Estoy feliz por ser considerado entre estas leyendas del deporte", prosiguió el jamaicano, el hombre más rápido del mundo al correr los 100 metros lisos (9.58 segundos y los 200 metros (19.19).

Bolt reconoció que se dio cuenta de que tenía el potencial para convertirse en uno de los más grandes atletas de la historia en los Juegos de Pekín 2008, tras su primera medalla de oro.

"Empecé a entenderlo en 2008 en Pekín, después de ganar mis primeros Juegos. En ese caso mi entrenador me dijo 'Usain, si trabajas duro te convertirás en uno de los mejores de siempre. Si sigues entrenando serás de los mejores del mundo', y tenía razón", dijo.

También reconoció que le gustaría acompañar, aunque como simple aficionado, al equipo jamaicano en los próximos Juegos de Tokio.

"Me gustaría mucho, aunque depende de lo que pase en los próximos meses. Me gustaría ir a Japón así que, si los Juegos se confirman, como espero, lo haré todo para ir, porque me encantaría estar en la grada como aficionado", afirmó.

"Las últimas ediciones las viví en la pista, ahora me gustaría entender qué se siente viendo correr a los demás", concluyó.

Gran apasionado de fútbol, Bolt eligió al portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, antes que al argentino Lionel Messi, del Barcelona, como su jugador favorito.

"Es difícil elegir porque me gusta la selección argentina, pero también aprecio a Cristiano desde que jugaba en el Manchester United, del que soy aficionado. Creo que Cristiano tiene algo más porque demostró su valor en Italia, España e Inglaterra", dijo.

"Personalmente, diría Cristiano. Y hay jóvenes muy interesantes, como (el francés, Kylian) Mbappé, que está creciendo mucho", agregó.