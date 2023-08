COSTARÁ trabajo si es que algún día se consigue quitarle el tufo a corrupción que vive nuestro fútbol en sus entrañas. Decíamos días atrás que al impresentable Rubiales se lo había llevado por delante un asunto menor si lo comparamos con la serie de tropelías cometidas desde que defendía los colores del Levante. Traiciones a colegas como Gerardo González Movilla o a sus compañeros de vestuario en el viejo Vallejo como ejemplos.

Y no son de los más graves, por cierto, nada si lo comparamos con las escuchas telefónicas o llevar la Supercopa a un país que no respeta los derechos más elementales. Y ha caído por un beso que nadie ha podido demostrar que fuese forzado, pero algo así ha servido para quitarnos de encima al personaje a la vez que para comprobar el peligro que se corre en las relaciones entre hombre y mujer, mediante la clara posibilidad de ir al talego si se demuestra la incorrección.

Pero aquí muerto el perro no desaparece la rabia, al menos de momento. Con Rubiales afortunadamente defenestrado, las corruptelas continúan. Que se sepa, la Supercopa de España sigue vigente en un país que no sólo no es democrático, sino que lapida a la mujer que saca los pies del plato. Y un problema también es el tufo pestilente que desprende el arbitraje con la torticera manipulación de un artilugio que vino a corregir yerros, pero que los aumenta en ocasiones varias.

La interpretación del penalti que metió al Athletic en un partido que se le iba sin remedio puede considerarse como el paradigma de cuantas injusticias se cometen. Ya ni siquiera eso que era dogma de fe como es la interpretación del fuera de juego tiene credibilidad, pues algo tan claro como la situación ilegal de Iñaki Williams se tergiversó mediante el trazado irregular de esas líneas en las que ya apenas cree alguien. A ver si tras Rubiales se hace la luz, porque ahora...