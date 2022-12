La versión de Deschamps sobre Benzema en la finalista Francia

El seleccionador, Didier Deschamps, volvió a torcer el gesto cuando le preguntaron sobre la posible presencia de Karim Benzema en la final del Mundial de Qatar contra Argentina de este domingo, aseguró que deportivamente se ocupa de los 24 que tiene a su cargo y que no gestiona las invitaciones.

"He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos", indicó el técnico.

Deschamps, que hace unos días ni siquiera respondió a una pregunta sobre Benzema, afirmó que esta vez la afronta para que no piensen que está cabreado.

Pero se limitó a decir: "No me ocupo yo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé", agregó.

Según varios medios, Christophe Nkunku ha obtenido el permiso del Leipzig para acudir a la final, en la que no estarán ni Lucas Hernandez ni Presnel Kimpembe.

El caso de Benzema es particular, porque el jugador del Real Madrid se ha mostrado enigmático sobre todo lo que ha rodeado a la lesión que lo obligó a abandonar la concentración dos días antes del debut de Francia en el Mundial.

"No me interesa", indicó en la red social Instagram el atacante francés, sin más explicaciones.