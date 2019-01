La victoria, obligación del Betis Futsal en casa

El Real Betis Futsal afronta hoy sábado una nueva final, un duelo de titanes en el que los dos equipos intentarán conseguir los tres puntos y así superar el empate a dos del choque de principios de temporada.

ElPozo Ciudad de Murcia, un filial que la pasada campaña se coronó como campeón de la Segunda División del Fútbol Sala nacional y este año circula en la quinta posición de la tabla. Veintisiete puntos que le hacen posicionarse por debajo de Mengíbar, con dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco encuentros.

Por su parte, el Real Betis Futsal viene de empatar 1-1 contra Mengíbar en un partido muy igualado, todo un espectáculo. En dicho encuentro y a pesar del resultado, el conjunto verdiblanco dejó muy buenas sensaciones, aunque no tuvo demasiada suerte de cara a portería. Buen juego y concentración los cuarenta minutos, ésas son las claves de cada partido y así lo explica el técnico cada semana.

En la parcela deportiva, el Betis cuenta con toda la plantilla además de dos grandes novedades. La primera de ellas, la salida del jugador Oriol Miquel que se hizo oficial el pasado miércoles. La segunda es la reciente incorporación del malagueño Víctor Arévalo, que procedía de UMA Antequera y podría debutar ya en el duelo de hoy. Una nueva ilusión para intentar conseguir el ansiado objetivo de subir a la primera categoría al mando de Daniel Ibañes, que sigue teniendo que dejar a uno de sus jugadores fuera de la convocatoria.

El técnico verdiblanco aseguró que “la clave del partido será que estemos concentrados los cuarenta minutos y que no concedamos nada, como el otro día en Mengíbar, que no concedimos nada y no tuvieron tantas ocasiones. Creo que pasa por ahí, estar muy bien en defensa y en ataque un jugador u otro podrá hacer algo para ponernos por delante”.