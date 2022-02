Hace una compra de 260 euros para dársela a una mujer que pedía en un supermercado de Montequinto

El viernes 11 de febrero, en torno a las 20.00 horas, cuando ya quedaba apenas una hora y media para que el supermercado cerrara, una joven que pedía limosna en la entrada del establecimiento Lidl de Montequinto (Dos Hermanas) se vio sorprendida por el generoso gesto de un hombre que le entregó como donativo una compra de alimentos valorada en más de 260 euros.

Merchi, la cajera que le cobró al cliente, ha sido la responsable de que este hecho se conozca gracias a la publicación de la historia en redes sociales. En la misma, difunde una foto del ticket de compra que acompaña con un mensaje de agradecimiento a este "ángel" que le ha hecho tanto bien a una "buena muchacha" a la que esta ayuda "le hace mucha falta".

Según narra Merchi Ortega en el post publicado en Facebook el sábado, un señor entró en el supermercado aquella tarde del viernes y empezó a introducir en él alimentos y otros productos hasta llegar a la caja, abonó la compra y salió del establecimiento. Hasta aquí, lo habitual. Pero todo cambia cuando Merchi ve que el hombre al que acaba de cobrar se dirige a una mujer que suele mendigar a las puertas del supermercado y le entrega las bolsas con alimentos, productos de higiene personal y limpieza para el hogar por valor de 261 euros.

Merchi asegura que no ha vivido nada así en los 17 años que lleva trabajando en la profesión y busca a este "ángel" para darle las gracias en persona porque en aquel momento no pudo dárselas "de la emoción". "No se me ha olvidado tu cara", asegura.