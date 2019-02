Aciturri ultima la compra de Alestis

Alestis está a punto de cambiar de manos. El grupo burgalés Aciturri negocia con Airbus la adquisición de su participación mayoritaria en el proveedor aeronáutico de primer nivel o tier 1 andaluz, que cuenta con plantas en el Puerto de Santa María, Puerto Real, Sevilla, Vitoria y Brasil . “La operación se encuentra en desarrollo pero aún no está completada”, confirmaron ayer fuentes de Aciturri. Por su parte, Airbus recalcó que por motivos de confidencialidad, no comenta los detalles de la negociación mientras no esté cerrada. Alestis se limitó a contestar a este periódico que no disponía de información al “tratarse de un tema relacionado con nuestros accionistas”.

Aciturri lleva meses perfilándose como el principal candidato para hacerse con la compañía. El presidente de Airbus España, Manuel Huertas, reconoció el pasado 12 de diciembre que tres empresas habían expresado su interés por Alestis. Sin embargo, el consorcio aeronáutico buscaba un comprador que ofreciera suficientes garantías. “Alestis es un proveedor estratégico, por lo que antes de realizar la operación hay que cumplir unos requisitos. No tenemos prisa. Cuanto más tiempo sigamos en ella, más valdrá”, explicó Manuel Huertas.

Junto a Alestis y Aernnova, Aciturri es uno de los tres proveedores de primer nivel de Airbus en España. Cuenta con diez plantas repartidas en Miranda de Ebro (Burgos), Madrid, Gijón, Álava, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) –tras la compra de Aerosur en 2008– y Vila Nova de Gaia (Portugal). Emplea a más de 1.600 empleados y facturó 303 millones de euros en 2017.

Con la incorporación de Alestis, que alcanzó en 2018 unos ingresos de 283 millones y 1.400 trabajadores, se convertirá en el primer tier 1 de España, con un negocio de alrededor de 600 millones de euros y unos 3.000 trabajadores.

Doble satisfacción

La fusión de Alestis y Aciturri satisfacería a Airbus por partida doble. Por un lado, Airbus certificaría su salida del capital de Alestis, compañía que tuvo que rescatar en 2014, dos años después de que entrara en concurso de acreedores, por el riesgo que implicaba para el desarrollo de programas vitales para el consorcio como el del A350.

Airbus cuenta con el 62% del capital y el resto está repartido entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular del 24% por la conversión en acciones de la deuda que contrajo Alestis con las administraciones, y Unicaja (14%).%. Por el camino se quedaron el Grupo Alcor, Caixabank –heredera de la participación de Cajasol–, la Junta de Andalucía y el Banco Europeo de Finanzas (BEF) –el banco creado por las antiguas cajas de ahorros andaluzas–.

El consorcio que preside Tom Enders reitera que su presencia en Alestis sólo buscaba estabilizar financieramente a la empresa, por lo que la venta “no tendría ningún tipo de impacto positivo ni negativo para Airbus porque el objetivo no es hacer negocio”. “Alestis ya está preparada para ser competitiva incluso desligada de Airbus”, señalaron fuentes del consorcio europeo, que insistieron en que “Alestis es ahora mismo un tier 1 importante para Airbus y lo va a seguir siendo”.

Por otro lado, la integración de Aciturri y Alestis supondría un paso adelante en la vieja aspiración de Airbus de que sus proveedores españoles de primer nivel se unan para ganar músculo como ha ocurrido en Francia o Alemania.

Según fuentes cercanas a la operación, la salida de Airbus de Alestis se podría producir en abril pero los flecos por cerrar dependen más de “la parte vendedora que de la compradora”. Precisamente, en abril se celebrará la junta general de accionistas en la que se producirá el relevo de Tom Enders, quien será sustituido por Guillaume Faury, hasta ahora responsable de la división de aviones comerciales.