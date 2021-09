Andalucía, una comunidad a la conquista de la eficiencia

Se entiende el término eficiencia como “el uso eficaz de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de las personas”, unas personas que cada vez más son conscientes de las dificultades medioambientales por las que pasa el Planeta. Por ello, en el día de ayer se llevó a cabo un desayuno redaccional organizado por Grupo Joly para hablar sobre Infraestructuras eficientes en Andalucía, un tema que se antoja imprescindible para luchar, entre otras cosas, por el cambio climático.

Alberto Grimaldi, Redactor jefe de economía del Grupo Joly, fue el encargado de moderar un encuentro que contó con la presencia de Mario Muñoz-Atanet Sánchez, Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; Enrique Manuel Catalina Carmona, Director General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; Rafael Merino López, Director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía; y María López Sanchís, Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible.

Tras una breve introducción del moderador del desayuno redaccional, Alberto Grimaldi, se quiso poner sobre la mesa el estado en el que se encuentran las infraestructuras en Andalucía en la actualidad y los retos que aún hay pendientes. Para desarrollar este primer tema, tomó la palabra Mario Muñoz-Atanet Sánchez, Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que afirmó que “no es cierto que las infraestructuras estén todas hechas, al contrario. Desde 2018 a la actualidad, el presupuesto de la Consejería de Fomento, destinado en su mayoría a infraestructuras, gestión del transporte y vivienda, lo hemos incrementado en un 35%, es decir, unos 1.200 millones de euros, aproximadamente. Todos los años vamos cumpliendo con la ejecución y seguimos aportando”. Es más, Muñoz-Atanet anunció que “se ha finalizado la redacción del Plan de Infraestructuras de Transportes y Movilidad de la Consejería de Fomento que supone una inversión de 5.400 millones de euros en los nueve años de vigencia que tiene”, un plan de lo más ambicioso, temporal y económico que se ha puesto sobre la mesa ya que “se duplica la inversión con respecto a los planes anteriores”. Por otro lado, aseguró que “se está invirtiendo en infraestructuras, por ejemplo en tranviarias y metros, los cuales tenemos todos los de la comunidad en ampliación”. En definitiva, “Andalucía tiene grandes proyectos, como el tranvía de Alcalá de Guadaíra, que con la financiación de Europa es el único gran proyecto de toda España del FEDER actual”. Por tanto, “hay mucho hecho, y aunque las circunstancias cambian, tras dos años trabajando con Europa hemos conseguido la financiación que va a permitir culminar infraestructuras que estaban olvidadas y abandonadas desde hace muchísimos años”.

“La movilidad es un conjunto compuesto por muchos modos de transporte”

Las áreas metropolitanas cada vez son mayores y se está trabajando en un potente centro de control para dar información en tiempo real a los usuarios gracias, entre otras cosas, a la digitalización y a este centro que se implantará en Sevilla el próximo año y en el que se gestionará todo el transporte público de Andalucía y ofrecer otros modos de desplazamiento de forma que se pueda dar respuesta inmediata para optimizar la gestión. Ahora bien, es de vital importancia el mantenimiento de las estructuras que ya están hechas, una red muy amplia que debe ser eficiente y a la que quiso referirse Enrique Manuel Catalina Carmona, Director General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, aseverando que “el tema de la conservación es fundamental. La red de carreteras de Andalucía es muy amplia, la mayor del estado y el problema que vimos al llegar fue que el déficit en conservación era tremendo. Los presupuestos de conservación habían caído en la última década en más de la mitad”. Todo esto se traduce en que “las carreteras hay que mantenerlas y conservarlas porque van empeorando de forma exponencial y lo que hoy vale arreglar un euro, mañana vale cuatro porque el deterioro es muy rápido y el coste puede ser infinito”. Para afrontar esta problemática, “se han subido las partidas de presupuestos de conservación, un incremento que es evidente y muy importante”. Enrique Manuel Catalina aseguró que la cuestión “no es que las infraestructuras no sean eficientes, sino que no sean eficaces”, un atributo al que se llega “poniéndolas en un servicio adecuado y conveniente a su fin, realizando actuaciones que se necesiten para mejorar esa estructura y usar nuevos materiales, implantarlos cada vez más y optimizar los recursos que existen, mucho más sostenibles”.

“La conservación es fundamental y más en una red tan amplia como la de Andalucía”

Aunque estamos en época de elaboración de presupuestos, el moderador quiso centrarse en preguntar a los presentes sobre objetivos y proyectos de infraestructuras que se pueden dar de cara a un futuro próximo. Mario Muñoz-Atanet Sánchez argumentó esta cuestión comentando que “los presupuestos aún no están aprobados, con lo cual no sabemos con exactitud qué va a pasar. Aun así, el presupuesto contempla la continuidad de las grandes infraestructuras que están en marcha, ahí es donde irá destinado gran parte del presupuesto, para así poder finalizar proyectos que ya están en marcha como el metro de Málaga, la autovía de Almanzora o Puerto Seco de Antequera. Ahí es donde estarán destinados los principales volúmenes”.

A título portuario, también hay que fomentar el desarrollo de infraestructuras. Para debatir este tema tomó la palabra Rafael Merino López, Director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Merino vio conveniente destacar que “el Gobierno actual de Juanma Moreno hizo una apuesta clara por la economía azul, prueba evidente de ello es que se ha duplicado la inversión en los puertos con financiación propia de la Consejería”. Además, quiso enumerar lo realizado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que “ha afrontado un problema muy importante como el llamado ‘Efecto 18’ de la ley de costas. Nos tuvimos que poner a trabajar para modificar la ley de puertos gracias a una iniciativa parlamentaria que se llevó a cabo por el Partido Popular y Ciudadanos y que nos ha permitido dar seguridad jurídica a los concesionarios”. En cuanto a las inversiones, que estaban paradas en los puertos, “con la posibilidad de que prorroguen las concesiones se provocará una inversión de, al menos, el 20% del valor del puerto, con lo cual ya se están mejorando las infraestructuras portuarias”. Hay muchos otros elementos importantes a los que atenerse. Por un lado, “se está trabajando para mejorar los puertos náuticos deportivos porque había un deterioro muy importante en las mismas. Para ello, se están utilizando sistemas modernos y eficientes para mejorar dichas instalaciones”. Por otro lado, “el sector pesquero, que tenía un deterioro enorme, está viendo cómo se lleva a término diversas lonjas como la de Fuengirola, Roquetas o la proyección de la de la localidad gaditana de Conil de la Frontera o la onubense de Ayamonte”. En conclusión, “son muchas actuaciones que son vitales para Andalucía y encaminadas a sectores en los que era necesario actuar. Además, se están tramitando muchas iniciativas empresariales público-privadas para la progresión y mejora de las instalaciones portuarias”.

“La apuesta por la economía azul ha duplicado la inversión en los puertos”

En relación a otras cuestiones, se quiso tratar el tema de la agricultura y la demanda de fertilizantes ecológicos que, en la actualidad, no puede ser cubierta con los fertilizantes de origen animal. Para aclarar los planes que tiene la Junta de Andalucía al respecto, María López Sanchís, Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, afirmó que “esta es una de las líneas de trabajo que se lleva a cabo desde la Consejería. Si lo enfocamos desde un punto de vista más general, debemos hablar de infraestructuras hidráulicas y las de economía circular, destinadas a la mejora de gestión de residuos. En este sentido, estamos haciendo un gran esfuerzo e inversión importante porque nos encontramos un marco FEDER con unos porcentajes de ejecución que no llegaban al 20%. Por tanto, nuestro objetivo ha sido movilizar los recursos y ese marco FEDER para poder dotar a Andalucía de esas infraestructuras que permitan la mejora en la gestión de los residuos”. Una labor muy dura que se ha llevado a cabo gracias “a la movilización de 500 millones de euros de licitación en dos años y al paquete de 100 millones de euros en infraestructuras hidráulicas a lo largo de 2021 y a las cifras de economía circular que están en 45 millones de euros de treinta y siete actuaciones puestas en marcha para la gestión de residuos”. Haciendo referencia a la pregunta sobre agricultura ecológica, López argumentó que “para poder convertir en orgánico lo procedente de residuos urbanos hay que poner a disposición del agricultor todo lo necesario para tratar esa materia y trabajar entre todos en esa cadena que va desde el servicio de recogida al tratamiento”. También quiso remarcar que se sigue “trabajando en esa línea con una planificación con la que se llevan a cabo todas las decisiones para que las mismas estén fundamentadas y ayuden para satisfacer las necesidades que existan y cuya finalidad es el cumplimiento de objetivos”. Para finalizar su intervención, María López hizo saber que “se ha aprobado el Plan Integra de Residuos de Andalucía encaminado a una economía circular y que lleva más de 400 millones de euros de inversión aparejada en la que se contempla el desarrollo de este tipo de infraestructuras; las nuevas y la adecuación de las existentes para que se ciñan a los nuevos requisitos que demanda la legislación ambiental”.

“Trabajamos para dotar a Andalucía de mejores infraestructuras para la gestión de residuos”

Hay que poner en marcha todos los instrumentos financieros necesarios para poner en marcha todas estas cuestiones. Por ello, hay que ver si existe la capacidad necesaria para disponer de estructuras eficientes que desarrollen esa transformación. Para este asunto se habló sobre los fondos europeos, unos fondos a los que quiso referirse Mario Muñoz-Atanet Sánchez haciendo hincapié en que “todos veíamos los fondos Next Generation como una gran oportunidad para impulsar las infraestructuras en la comunidad, pero el problema es que no se han dirigido demasiado las actuaciones que se pueden o no hacer. Tenemos fondos Next Generation asignados a vivienda, todo orientado a la eficiencia energética de la vivienda y en la que puede que el propietario invierta en torno a un 60%, algo que nos inquieta y que no va a ser fácil”. Diversas limitaciones que, según Muñoz-Atanet, “se están negociando para que sean lo más flexibles posible para poder disponer de esos fondos y darles el uso oportuno”. En cuanto a las infraestructuras de transportes, “los Next Generation hacen que estén orientadas hacia la eficiencia en movilidad sostenible, es decir, carriles bici, algo interesante pero que no es la necesidad primera del ciudadano en el ámbito urbano y metropolitano, algo que hay que reforzar con otro tipo de infraestructuras”. Por último, en cuanto a metros y tranvías, “permiten la financiación pero poco se puede hacer por ahora debido a la temporalidad”. En resumen, “aparte de las bicicletas, metros y tranvías, en carretera no dan nada y las mismas son el medio por donde van los modos de transporte que ofrecen mayor capilaridad al territorio. La España vaciada se surte con carreteras, además de algo fundamental como la digitalización del transporte. La movilidad es un conjunto que se compone de muchos modos de transporte”.

Los asistentes quisieron cerrar este desayuno redaccional ofreciendo sus propias conclusiones. María López Sanchís hizo referencia a los Fondos Next Generation, los cuales “están muy inmaduros y por definir. Gestionar este dinero es complicado y más con las condiciones que están poniendo en lo que a plazos se refiere. Hay expectativas que no se van a satisfacer”.

Rafael Merino López achacó que el problema esta en que “El Gobierno de España no sabe hacia donde tirar, no descentraliza lo que debe y no está permitiendo que cada comunidad gaste lo que crea conveniente. Cada comunidad tiene sus necesidades”.

Mario Muñoz-Atanet Sánchez utilizó su última intervención para referirse a esta descentralización “que no se ha llevado a cabo en materia de transportes. El estado se ha quedado con el 80% de la inversión y sólo un 9% ha dado a las comunidades autónomas, algo que limita mucho, sobre todo a los municipios de menos de 50.000 habitantes”, un aspecto que promueve la España vaciada.

Para concluir, Enrique Manuel Catalina Carmona comentó que “hay un problema grave que sufre el sector privado y es que la rentabilidad de una colaboración público-privada está copada por la ley, una ley que debe modificarse porque la rentabilidad es inasumible por las empresas debido a unos ratios que no cubren ni los costes”.