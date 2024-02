Joe Biden, en la cruzada de la escasez de patatas fritas en las bolsas

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se mostró este domingo enojado y estafado porque cada vez se encogen más las golosinas o refrigerios durante las fiestas deportivas como la Super Bowl, que se celebra hoy en Las Vegas.

En un video en X en la antesala de la final del fútbol americano entre los equipos Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, el demócrata la emprende contra las empresas por reducir el tamaño de los paquetes y las botellas de estos comestibles.

While you were Super Bowl shopping, did you notice smaller-than-usual products where the price stays the same?Folks are calling it Shrinkflation and it means companies are giving you less for every dollar you spend.I’m calling on the big consumer brands to put a stop to it. pic.twitter.com/wL1NsEh78F