Experiencia gratuita al servicio del emprendedor

El esfuerzo, un requisito ineludible

El emprendimiento es esfuerzo, sacrificio, horas. Y quizás eso es lo que más trabajo cuesta entender a los que empiezan un negocio. "Hay emprendedores que llegan fuerte, pegan el primer arreón y a los tres o cuatro meses desisten. Yo he tenido dos o tres casos de éxitos. De 10 casos que he mentorizado uno se lanza y los otros, cuando ven que hay que currárselo, abandonan", dice Eusebio Risco. Eva Tarancón cree, por su lado, que el emprendedor "nace, no se hace". "Es tu vida, tienes que dedicarle mucha parte de tu vida, es un poco obsesión entre comillas. Para mí mi empresa es mi bebé y tengo una hija. Es mi otro bebe que hay que cuidarlo cada día al detalle y estar siempre pendiente porque siempre puede hundirse. Es algo que se vive con libertad. No te lo impone nadie", afirma.