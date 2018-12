Ghosn sigue de presidente de Renault, que considera su sueldo legal

El consejo de administración de Renault ha decidido mantener a Carlos Ghosn como presidente ejecutivo del grupo automovilístico francés porque no ha encontrado irregularidades en su remuneración, aunque continuará investigando a partir de los elementos de sospecha que le ha transmitido Nissan.

La misión interna de verificación a la que el 23 de noviembre el consejo encargó examinar los diversos elementos de la remuneración para el periodo 2015-2018 de Ghosn –encarcelado en Japón por acusaciones de ocultar pagos millonarios de Nissan– ha concluido que "por ahora todo está conforme".

Eso significa que las cantidades y modalidades de remuneración que recibió como "número uno" de Renault se ajustan a las disposiciones legales y a las recomendaciones de la patronal francesa sobre los salarios de los directivos.

Los abogados de Renault han recibido "muy recientemente" de parte de sus socios de Nissan elementos en los que se basan las sospechas del fabricante japonés de que el ejecutivo no declaró parte de sus ingresos en Japón. Los servicios jurídicos del grupo francés no han llegado a ninguna conclusión por el momento a partir de esa información. Renault hizo hincapié en que "no dispone de informaciones" sobre en qué se sustenta la defensa de Ghosn frente a las acusaciones que pesan sobre él.