El INE anticipa que el PIB del tercer trimestre se situará "en torno a cero"

El director general de Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Alfredo Cristóbal, prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre podría situarse "en torno a cero", aunque el dato que publicará el organismo la próxima semana aún no está cerrado.

"Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre (1,5%) y seguramente en el tercer trimestre, que lo vamos a dar dentro de unos días, estaremos con un crecimiento o decrecimiento en torno a 0. Vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo", ha explicado durante el V Encuentro Económico Asegurador 2022, organizado por Mutualidad de la Abogacía.

Fuentes del INE han aclarado que estas declaraciones del director -cuyo trabajo no está directamente relacionado con los cálculos del PIB- se refieren a las estimaciones que han realizado diferentes analistas y no corresponden al dato que Estadística publicará el próximo viernes, 28 de octubre, en el que todavía siguen trabajando desde el organismo y no está aún cerrado.

En un contexto de elevada incertidumbre, el experto ha preferido no aventurarse a avanzar ninguna previsión de cara al cuarto trimestre del año, si bien ha reconocido que la mayor parte de los analistas señalan a que el PIB se contraerá.

Lo que sí que está claro, según Alfredo Cristóbal, es que el crecimiento económico del año que viene va a situarse "en términos mucho más reducidos que este año". Y es que, seguramente, en 2022 el PIB acabará en torno al 4,5%, tal y como reflejan la mayor parte de previsiones de organismos nacionales e internacionales, pero el año que viene el crecimiento será de entre el 1% y el 2%.

Caída de la inflación

En cuanto a la inflación, Cristóbal ha anticipado que la tasa seguirá cayendo, "aunque tendrá sus dientes de sierra", y se alcanzarán niveles "mucho más reducidos, aunque no los registrados antes de la pandemia. Este decrecimiento se deberá, en su opinión, al efecto de la contención de gasto que se está realizando y a los aumentos de los tipos de interés.

No obstante, el director general de Productos Estadísticos del INE ha advertido de que la inflación subyacente tardará "mucho más" en reducirse, lo que requerirá esfuerzos adicionales. "La noticia menos buena es que la cantidad de shock que se han producido han provocado efectos de segunda ronda".