La Junta pregunta al Gobierno si puede proteger a los fijos discontinuos no llamados

Se puede ser trabajador fijo en una empresa y no estar protegido por los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) habilitados por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma por la pandemia.

Esta aparente paradoja es posible porque hay empleados llamados fijos discontinuos. En determinados sectores, como la hostelería, se dan picos de actividad en determinadas actividades y zonas turísticas, lo que hace que las empresas tengan personal en nómina fijo que es reclutado en determinadas épocas. Las fechas en las que son llamados pueden variables, y dependen del comienzo de la temporada.

Pues bien, los llamados a trabajar antes del decreto de alarma han sido incluido en ERTE pero los no llamados pero iban a serlo con seguridad de no haber habido pandemia se quedan en el limbo. Teóricamente, no pueden ser incluidos en los expedientes, porque ni en el decreto de los ERTE, del 17 de marzo, ni en los posteriores se alude a ellos.

Sin embargo, Baleares y Cataluña han obligado a las empresas mediante instrucciones de las consejerías correspondientes a incluir en los ERTE a los trabajadores que aún no habían sido llamados y que iban a serlo en estas fechas. En los dos casos, se utiliza como criterio el momento en el que se incorporaron a trabajar el año pasado, que se utiliza como punto de partida de la aplicación del expediente. En las dos comunidades hay una gran cantidad de trabajadores fijos discontinuos, sobre todo en Baleares.

En Andalucía, como comunidad turística, también los hay, y son miles. La Junta está en principio dispuesta a protegerlos pero no ve clara la vía jurídica para hacerlo. Por eso, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha enviado ya dos cartas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que reclama que el Gobierno aclare su posición sobre este asunto.

En la primera, pedía protección en toda España para los no llamados y la ministra respondió a la consejera por teléfono. Según la versión de Blanco tras el Consejo de Gobierno de hoy, Díaz le dijo que "la nómina de prestaciones era ya muy elevada en Andalucía y se había entendido que la protección de los trabajadores fijos discontinuos tenía que quedarse ahí".

¿Trato discriminatorio?

En la segunda misiva, según informan fuentes de la Consejería, Empleo se muestra recelosa sobre la validez jurídica de las ordenes de Cataluña y Baleares y pregunta al Gobierno si se ajustan a las competencias autonómicas, sobre todo teniendo en cuenta que en este contexto, como consecuencia del decreto del estado de alarma, es el Gobierno el único que puede dictar normas al tener centralizada toda la autoridad. Y, según la Junta, no hay instrucción alguna del Gobierno para incluir a los fijos discontinuos no llamados en los ERTE.

La Junta pregunta a Trabajo si lo que han hecho Cataluña y Baleares es adecuado desde el punto de vista normativo, y en caso de que lo sea, solicita que el Gobierno deje claro con una instrucción que todos los fijos discontinuos de España, llamados o no, tienen derecho a la misma protección, o que en su defecto diga que todas las comunidades autónomas pueden hacer lo que han hecho Baleares y Cataluña. Para la Junta, si el Gobierno no toma postura estaría creando inseguridad jurídica y generando un trato discriminatorio que beneficia a Baleares y Cataluña.

En sus instrucciones, las dos comunidades se basan en el artículo 25 del decreto de los ERTE para aplicar el criterio de que los fijos discontinuos deben ser incluidos en los expedientes. En este artículo, sin embargo, lo único que se explica es que los fijos discontinuos, tras la aplicación del ERTE, podrán volver a cobrar el desempleo normal con un máximo de percepción 90 días. No se alude a si han sido llamados o no. Tanto Baleares como Cataluña interpretan sin embargo que se debe incluir a todos y afirman que no legislan, sino que interpretan una norma.

La Junta sí ha emitido una instrucción, a partir de una del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para que las empresas hagan certificados diciendo que los empleados iban a ser llamados para que puedan cobrar la prestación por desempleo. Pero no se benefician de los ERTE: no se les pone el contador a cero en el cómputo del paro y necesitan un periodo mínimo de cotización para cobrarlo. En la práctica, la mayoría de estos trabajadores no puede acceder a la prestación porque no cumplen este requisito, según denuncian sindicatos como UGT

UGT lleva tiempo urgiendo a la Junta de Andalucía a que actúe como lo han hecho Baleares y Cataluña y proteja a los fijos discontinuos no llamados de la región. Entre otras cosas, considera que en muchos casos los empresarios pararon las llamadas días antes del decreto de alarma porque ya intuían lo que se avecinaba y eso ha provocado que miles de trabajadores del sector turístico se hayan quedado en la estacada.