Life Care, el seguro que aporta tranquilidad

La pandemia sanitaria por la Covid-19 nos ha cambiado la vida, nuestras preocupaciones y la forma de mirar hacia el futuro. Buscamos una tranquilidad económica para nosotros y nuestra familia, de ahí que los datos demuestran un aumento del interés que tenemos por los seguros de vida.

Un seguro de vida aporta tranquilidad, gracias a que cubre los riesgos de fallecimiento y de invalidez permanente absoluta (IPA), ya sea por accidente o por enfermedad, como es el caso del Life Care del Banco Sabadell.

Ya en 2018 los seguros de vida ayudaron económicamente a 67.000 familias a superar la pérdida de un ser querido y a recomponer su economía con prestaciones medias de 45.000 euros, y ahora, en los próximos meses se prevé que un 39% de los consumidores contrate un seguro de vida.

Si dentro de la unidad familiar uno o varios miembros cubren económicamente al resto, como ocurre en la mayoría de los hogares españoles, es recomendable tener un seguro de vida.

Con 18 millones de asegurados y más de 100 años de comercialización, este seguro está ampliamente implantado en España.

Cobertura ante la Covid-19

La pandemia ha despertado la necesidad de estar cubierto económicamente ante situaciones imprevistas y Banco Sabadell así lo entendió no excluir de las pólizas la epidemia por Covid-19. Todos sus seguros de vida cubren en caso de fallecimiento o IPA por Covid-19. Además, está incluida también la Incapacidad Permanente Absoluta (IPA), para esos momentos en los que si ocurriera un imprevisto y no pudiéramos realizar nuestro trabajo o adaptar nuestro hogar ante una posible discapacidad. Life Care se adapta, hemos de adaptar los hogares para discapacidades, etc. Life Care se adapta a la edad, a la necesidad y a la situación familiar de cada cliente, a su perfil:

Si tienes hijos menores , aseguramos su futuro y te ofrecemos cobertura gratuita de doble capital en caso de fallecimiento conjunto del asegurado y el cónyuge por accidente.

, aseguramos su futuro y te ofrecemos cobertura gratuita de doble capital en caso de fallecimiento conjunto del asegurado y el cónyuge por accidente. Si no tienes hijos a tu cargo, adaptamos el capital asegurado a tus necesidades.

Sin olvidar que incluyen consultas médicas sin límite, diagnósticos contrastados y asesoramiento personalizado sobre nutrición, alergias y alimentación infantil.

“Hay que tener en cuenta que, de media, se necesitan unos cinco años para que una familia se recupere económicamente tras la pérdida de uno de sus miembros, y en este tipo de cosas todos debemos pensar, para proteger a los nuestros”, señala José Manuel Veiga, Director de Seguros de Protección de BanSabadell Seguros. “La principal cobertura de cualquier seguro de vida es la de fallecimiento. Pero igual de importante es disponer de la cobertura de invalidez permanente absoluta, ya que esta imposibilita al afectado a seguir desarrollando con normalidad su actividad profesional e incluso puede requerir gastos adicionales para su tratamiento”.

Un seguro especial para las mujeres

También hay coberturas que permiten solicitar un anticipo del capital en el caso de padecer enfermedades graves como, por ejemplo, un cáncer. Es en momentos como este cuando un seguro de vida demuestra su importancia, ayudando al asegurado a costear tratamientos médicos que de otra forma no se podría permitir.

Entre estas enfermedades graves está el cáncer y de ahí nace Life Care Mujer. Según el informe Impacto de la pandemia de Covid-19 en personas afectadas por el cáncer en España (elaborado por la AECC), de los diagnosticados de cáncer, el 17% no se ha recuperado económicamente del impacto de la pandemia. El documento también señala que una de cada cinco personas se quedó sin diagnosticar en los primeros meses de la pandemia afectando esta situación en especial a las mujeres, ya que están empleadas en los sectores más afectados por la caída de la demanda. Así, Life Care Mujer busca ayudar y apoyar a las clientas del Sabadell en el momento de la detección de la enfermedad, con una dotación económica de hasta 70.000 euros.

Este seguro es una garantía económica si la paciente tiene que dejar temporalmente de trabajar o tiene que recibir un tratamiento privado o realizarse una operación estética tras el tratamiento.

Por último, este producto ayuda también a los demás, ya que al contratar un seguro Life Care Mujer el Banco Sabadell donará 3 euros a la investigación contra el cáncer femenino.