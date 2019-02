Navantia Cádiz espera la llegada del primer crucero de Carnival en marzo

Una inversión de casi 180 millones de euros, puntas de hasta 6.000 trabajadores –5.000 de ellos alojados en dos ferris traídos expresamente a Cádiz– y un ajustado plazo de menos de 40 días. Éstas son las cifras que se manejan en la varada del Carnival Triumph, el primer buque del mayor crucerista del mundo que será transformado en el astillero de reparaciones de Navantia Cádiz. La llegada del crucero está prevista para el 12 de marzo y supone un contrato clave para la factoría gaditana, ya que servirá de modelo para remodelar un segundo barco de Carnival, el Carnival Victory, cuya transformación está planificada para marzo de 2020.

Botado en 1999 en el astillero italiano de Fincantieri, el Carnival Triumph tiene 273 metros de eslora y cuenta con capacidad para 2.754 pasajeros y casi 1.100 tripulantes. Carnival invirtió en torno a 100 millones de euros en mejoras después de sufrir una grave avería en aguas del Golfo de México en 2013. Pero la transformación que se acometerá en Cádiz es de tal calibre que el buque será rebautizado como Carnival Sunrise, según anunció la naviera el pasado verano. Entre otros trabajos, se colocará en el barco una cola de pato, un elemento de 300 toneladas de peso situado en la popa que sirve para mejorar la navegabilidad junto a los estabilizadores laterales.

La varada del crucero de Carnival está programada a partir del 12 de marzo

Además, se instalará un nuevo bloque sobre el puente de mando en el que se habilitarán nuevas cabinas de gran lujo más luminosas con ventanales que van del suelo al techo y amplias terrazas. También se remodelarán todos los camarotes y se renovarán todas las zonas comunes de ocio, con nuevos restaurantes, spa y salas de fiestas.

El plazo para acometer esta reforma es muy ajustado, ya que Carnival ha programado un crucero inaugural de siete días con salida el 29 de abril desde Norfolk, en la Costa Este de Estados Unidos. Los trabajos supondrán puntas de empleo de entre 750-1.000 trabajadores del astillero y su industria auxiliar, a los que se sumarán otros 5.000 contratados directamente por la naviera. Al igual que ocurrió con la reforma del crucero Disney Wonder, la naviera les alojará en dos ferris traídos expresamente al puerto de Cádiz.

Buenas perspectivas

Las perspectivas para el astillero gaditano son bastante halagüeñas en lo que se refiere a reparaciones. Actualmente ultima la reforma del crucero Golden Era, de la compañía Sky Sea. Tras casi dos meses en uno de los diques secos, este buque abandonará Cádiz rebautizado como el Marella Explorer II.

Además, próximamente llegará el buque The World y en el mes de septiembre se espera la llegada del Oasis of the Seas, de Royal Caribbean, que reservó un hueco en el astillero gaditano con un año de antelación. También se espera la escala del Star Pride, un crucero de lujo de menor tamaño.

Astillero #Cádiz: El espectacular buqué logístico para suministro en alta mar 'Polar Onix' (Offshore Supply Ship) entrando ayer en el dique Nª4 para una varada programada.Mil gracias @angelbuigas pic.twitter.com/lqmrnEeeOY — Navantia Oficial (@NavantiaOficial) 27 de diciembre de 2018

Aparte de los grandes cruceros, Navantia Cádiz está trabajando en la reparación del Polar Onix, un buque de logístico para suministro en alta mar, que entró en diciembre en el dique 4 para una varada programada. En breve también llegará el Calamity Jane, de similares características. Asimismo, está programada la reparación de un barco de la Armada, así como un catamarán de aluminio de la naviera Virtu Ferries, de Malta.