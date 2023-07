La OMC reabre la disputa entre la UE y EEUU por la aceituna negra

La Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó hoy crear un panel para determinar si EEUU ha cumplido su sentencia previa contra los aranceles que ese país impone a la aceituna negra española, lo que reabre un contencioso entre Bruselas y Washington iniciado en 2019 y que parecía cerrado hace dos años.Pese a que la OMC dictó a favor de España en la disputa, con una decisión de noviembre de 2021 en la que se señalaba que los aranceles estadounidenses no eran compatibles con las normativas internacionales, el caso se ha reabierto a instancias de la UE, que considera que EEUU no está cumpliendo aquel dictamen.En enero de 2023, la Administración Internacional de Comercio de EEUU redujo pero sólo parcialmente sus aranceles, que a efectos prácticos quedaron desde el 35 % anterior al 31 %, algo que la UE considera insuficiente, señalando que EEUU "sigue aplicando aranceles ilegítimos" que pueden expulsar de ese mercado a los exportadores españoles de aceitunas.El nuevo panel fue solicitado por la UE a la OMC el pasado 14 de julio, después de que en mayo negociaciones bilaterales entre Bruselas y Washington también en el seno del organismo internacional con sede en Ginebra no lograran avances en la disputa.Fuentes próximas a la OMC indicaron este viernes que la delegación de la Unión Europea ante la organización ha lamentado tener que volver a llevar la disputa al seno de la institución tras una clara sentencia a su favor, pero defendió la necesidad de hacerlo ante la falta de compromiso de la parte estadounidense.EEUU defendió por su parte que ya cumple la sentencia de 2021, pero aceptó la nueva creación del panel y se manifestó dispuesta a seguir trabajando con la UE para resolver de la forma más positiva posible esta cuestión.Desde el 12 de enero, los aranceles compensatorios impuestos por EEUU a la importación de aceitunas negras españolas han descendido del 14,97 % al 11,08 %, pero si a éstos se les suman otros por concepto de antidumping de casi el 20 %, dejan estas imposiciones en casi el 31 %, frente al 35 % que se aplicaba desde 2018.Las aceitunas negras se utilizan en Estados Unidos principalmente para la elaboración de pizzas, y las exportaciones españolas del producto a esa economía ascendían a unos 70 millones de euros anuales, según cifras de 2017.La UE ha concedido desde el principio de la disputa suma importancia a este conflicto comercial, ya que teme que una decisión de la OMC favorable a EEUU fuera utilizada por este país para desafiar toda la política de subsidios agrarios de Europa que está bajo el paraguas de la PAC.La Comisión Europea señaló a mediados de este mes, al anunciar la solicitud del panel finalmente creado hoy, que seguía "abierta a una solución amistosa" con EEUU, pero también amenazó con llevar a cabo contramedidas si Washington incumplía las decisiones de la OMC.