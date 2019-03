La multinacional OPDEnergy, especializada en energías renovables, y el fondo de infraestructuras europeo Marguerite anunciaron este lunes que habían alcanzado un acuerdo con el Banco Sabadell para financiar Miramundo, la nueva planta fotovoltaica que construyen en Puerto Real.

El acuerdo con esta entidad financiera abarca también la construcción de Zafra, una instalación similar en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Ambas plantas tendrán una potencia instalada de 50 megavatios (MW).

Miramundo se ubica en una parcela de 137 hectáreas, situada en una zona colindante a la carretera del Pedroso, cerca del Barrio Jarana de Puerto Real, mientras que Zafra se construye en otra parcela de 150 hectáreas ubicada al suroeste de Alcalá de Guadaíra.

OPDEnergy el fondo Marguerite, uno de los instrumentos de financiación vinculados al plan Juncker de infraestructuras de la Comisión Europea, anunciaron el pasado mes de febrero una alianza para desarrollar el proyecto puertorrealeño. La operación supuso que Marguerite asumiera el 80% de la planta de Puerto Real y de otra instalación similar que OPDEnergy desarrolla en Mérida.

Este acuerdo fue ampliado recientemente con la incorporación de la planta de Alcalá de Guadaíra a la cartera de Marguerite, que al igual que en los casos anteriores, se hizo con el 80% de su titularidad.

