El 'Oasis of the Seas' zarpa este jueves rumbo a Barcelona tras ser reparado en Cádiz

El Oasis of the Seas, uno de los mayores cruceros del mundo, zarpa este jueves rumbo a Barcelona tras dos semanas en el dique seco de Navantia Cádiz. El buque de Royal Caribbean llegó el 17 de abril para ser reparado de los daños causados por un accidente en un astillero de Bahamas. Dos grúas del astillero de Bahamas golpearon la popa del buque, dañando varias cubiertas y un anfiteatro al aire libre.

Navantia Cádiz ha concluido la reparación de uno de los motores de impulsión que había sido desmontado en Freeport (Bahamas). Además, ha subsanado los desperfectos que ocasionó el incidente, que se debió al hundimiento parcial del dique flotante donde el Oasis of the Seas estaba varado. Asimismo, la factoría gaditana ha revisado el fondo del crucero para comprobar que no tenía daños.

El Oasis of the Seas, que retoma este domingo su programa de cruceros desde Barcelona, regresará en septiembre a Cádiz para una varada programada desde hace un año, en la que el buque será sometido a una reforma integral a lo largo de un mes.

El incidente ha causado un perjuicio millonario a la naviera. Además de cancelar tres viajes programados para el mes de abril, Royal Caribbean estima que reducirá el beneficio por acción en un 2,5%, según los resultados presentados este miércoles.

"Hemos cumplido con todos los estándares de calidad que nos exige Royal Caribbean", explicó el portavoz del comité de empresa de Navantia Cádiz, Manuel Neira, que destacó que la factoría afronta un "año inmejorable" en reparaciones.

El Oasis of the Seas llegó justo cuando estaba a punto de terminar la gran varada del Carnival Triumph. Este buque fue un desafío para el astillero gaditano ya que fue remozado por completo en menos de 40 días. Además de renovar todas las cabinas del crucero, se le instaló una cola de pato, una pieza de más de 300 toneladas de peso destinada a mejorar la navegabilidad del buque.

"Estamos asentando el buen nombre de Navantia Cádiz. Con este proyecto y el de Carnival, podemos decir que todo el mundo del crucero sabe quién es Navantia", señaló Neira.

Próximos proyectos

El buque de Royal Caribbean no es el único crucero en las instalaciones de Navantia Cádiz. Uno de los diques secos del astillero alberga actualmente a The World, el considerado crucero de los millonarios, que permanecerá en las instalaciones de Navantia hasta junio para ser remozado.

Además, para el 12 de mayo se espera la llegada del Celebrity Equinox, un crucero de 317 metros de eslora y 37 de manga y capacidad para 2.850 pasajeros y 1.250 tripulantes a lo largo de sus 19 cubiertas. Este crucero dará faena durante un mes a la factoría de Navantia y a la industria auxiliar de la Bahía.

Aparte del sector de los cruceros, Navantia Cádiz acoge en estos momentos al Jean de la Vallette,, un ferri de aluminio de la naviera maltesa Virtu Ferries al que le queda aún un mes de faena en el astillero. Y en breve llegará el Deep Blue, considerado el mayor buque cablero del mundo y diseñado especialmente para trabajar en instalaciones a grandes profundidades.