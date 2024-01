Pánico en Elm Street

El instinto de supervivencia es poderoso, pero a veces nos conduce a cometer errores. Así, los expertos recomiendan que ante un oso no se debe correr (salvo que tengas un refugio cerca) ni tampoco chillar, pues el oso lo interpreta como una amenaza. Justo lo que la mayoría haríamos si nos encontrásemos con uno. Pues con la inversión pasa algo parecido: con fuertes caídas en los mercados entramos en pánico y deshacemos posiciones cuando debemos mantener la calma. Sobrevivir en un bosque no guarda parecido alguno con sobrevivir en la inversión.

El pasado año se cerraron 200.000 cuentas de partícipes en fondos de inversión, según Inverco, la asociación de instituciones de inversión colectiva (los también llamados fondos de inversión). Es muy probable que una buena parte de esas operaciones se hayan saldado con pérdidas, pero también con un lucro cesante considerable. Esto es, lo que se ha dejado de ganar por haber vendido en los peores momentos.

Con los datos de Inverco se constata una segunda cosa. En 2023 han crecido las suscripciones netas en fondos de renta fija en euros y, sin embargo, se ha producido una espantada de fondos de renta variable, no solo nacional, sino internacional, en euros y en otras divisas. Lo primero es razonable, pues con la subida de tipos de interés puede ser muy interesante invertir en fondos de renta fija; sin embargo, haber huido de la renta variable demuestra una falta preocupante de estrategia inversora.

La inversión tiene sus reglas y la primera es saber para qué queremos nuestros ahorros, qué usos pretendemos darle a corto, medio, largo y muy largo plazo. Algo que depende de la situación personal, especialmente la edad, pues no es lo mismo invertir con 30 años, momento en que el largo plazo y la renta variable tienen margen para obtener rentabilidad, que, con 60 años, cuando necesitamos mantener y conservar el capital.

Por lo que en función de nuestras necesidades estableceremos una estrategia de inversión en la que debemos priorizar un colchón de liquidez para necesidades imprevistas y gastos que preveamos tener en los próximos meses (también para aprovechar oportunidades que proporcionen las inversiones). Y por otro lado buscaremos activos que se ajusten a las necesidades que tendremos en el medio (adquisición de un vehículo, estudios de nuestros hijos ...) y largo plazo (adquisición de una vivienda, retiro). Esto debe regir el destino de nuestras inversiones, y no la siguiente crisis.

Y, lo más importante: no abandonaremos nuestra estrategia arrastrados por los vaivenes de los mercados. No podemos dejarnos llevar por las caídas de un fondo de renta variable contratado con una perspectiva de 15 o 20 años, pues hay tiempo de sobra para que pueda recuperar. Es más, con fuertes caídas, y teniendo esa visión de largo plazo, puede ser el momento de aumentar la inversión a un mejor precio. Es en estos momentos cuando un buen asesoramiento nos evitará cometer errores, nos permitirá aprovechar grandes oportunidades y, sobre todo, nos ayudará a tomar las mejores decisiones que nuestras emociones a veces no nos permiten tomar.