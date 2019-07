Planas confía en que Bruselas acepte el almacenamiento privado del aceite

Aunque el ministro anunció que por la parte española “ no habrá acuerdo sobre los presupuestos si no hay acuerdo sobre reglamento ” y valoró el inicio de la presidencia finlandesa como “fundamental” para estas negociaciones.

Crespo aboga por una ley de cadena alimentaria para subir el precio

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, abogó hoy en Almería por una nueva ley de cadena alimentaria o por reforzar la existente para que los productores andaluces de aceite puedan obtener un “precio justo”. En declaraciones a los periodistas en la Universidad de Almería (UAL), indicó que aunque en los últimos días se ha producido un “pequeño repunte” del precio del aceite que “da un cierto respiro”, este dato no es tampoco “muy optimista”. Ante una campaña “muy complicada” para los productores andaluces, la Junta ya ha puesto en marcha un plan de inspección de rellenables para reforzar la trazabilidad y apostar por la calidad, incidiendo en que están “muy pendientes” de las normativas nacionales y europeas. Crespo señaló que en Europa se tiene que poner en marcha una nueva OCM en la que habrá que modificar el umbral de referencia de 1,79 euros tras 20 años, y apostar por el almacenamiento privado de un producto “no tan perecedero”. También subrayó la consejera andaluza la importancia que tendrá la apertura de nuevos mercados que no consumen este producto, sustituyendo en ellos “grasas no tan saludables” por el aceite de oliva andaluz.