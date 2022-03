La receta de Roig (Mercadona): bajar el IVA y cambiar la fórmula del precio de la energía. Y hacerlo ya

No suele ser habitual que Juan Roig opine abiertamente sobre la actualidad. Normalmente se ciñe a sus zapatos, su empresa, y no se sale del guion más allá de discursos generalistas como el orgullo de pagar impuestos o la necesidad de buenos empresarios que creen riqueza.

Pero este martes, dada la situación de asfixia de muchas empresas y familias por el coste de la vida, ha bajado a la arena. Y tenía claro, además, lo que quería decir. "Quiero decir tres cosas...", comenzó diciendo ante la pregunta de un periodista, que veía venir, sobre qué haría él para salir del atolladero. Y las dijo: "Primera, el precio de la energía. La fórmula (para calcularlo) hay que cambiarla. ¿Cuándo? Ya. Si se tiene que cambiar en Bruselas que lo hagan mañana. No, mañana no. Hoy. No sé cómo se tiene que hacer y de qué forma".

Segunda. "El IVA es inflacionista, cada vez que sube un precio el Estado se lleva una pasta. El aceite de oliva estaba hace un año a 2,30 y con un 10% de IVA el Estado se llevaba 23 céntimos. Ahora está a cuatro y se lleva 40. No nos den subvenciones. Cuando suban los precios, que baje el IVA. ¿Por qué el Estado tiene que ganar 17 céntimos más si ya le dábamos 23?". Aunque esté orgulloso de los impuestos que paga, ve absurdo, por ejemplo, el de las mascarillas, aunque se haya reducido. "No entiendo como no ha estado exenta de impuestos, si es obligatoria y ni siquiera estaba en los Presupuestos esta previsión", afirmó.

Tercera. "Hay que eliminar la burocracia si queremos generar actividad económica. Es un problema de la sociedad, no de un partido u otro. Si queremos actividad, debe primar el silencio administrativo y declaración responsable. Si alguien no cumple que se aplique la justicia, pero la burocracia la tenemos que eliminar", afirmó Roig.

El presidente de Mercadona, en otros momentos de la rueda de prensa, también aludió a la posibilidad de que suban mucho los salarios y eso perpetúe la espiral inflacionista. "Los salarios no tienen por qué ser inflacionistas si mejoramos la productividad. Nuestra gran ventaja es que nuestros 96.000 trabajadores (a los que Mercadona sube un 6,5% el sueldo, en línea con la inflación) están dispuestos a mejorar la productividad y a eso es a lo que tienen que estar dispuestos sindicatos y empresarios".