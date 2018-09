Sánchez sólo contempla un referéndum sobre el autogobierno, no autodeterminación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo prevé que pueda haber un referéndum en Cataluña para un nuevo Estatut y mejorar su autogobierno, pero no para la autodeterminación.

Insiste en la necesidad de mantener el diálogo y ha asegurado que el Gobierno no se levantará de las comisiones bilaterales que ha retomado con la Generalitat diga lo que diga este martes el president Quim Torra.

Aunque no tiene en mente ahora aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, ha resaltado que es "un instrumento perfectamente constitucional" y que si fuera necesario volver a utilizarlo "el Gobierno lo hará".

Cuentas del Estado

Sánchez ha afirmado que quiere tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en marzo, "para el primer trimestre" del año.

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez ha señalado que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre.

En este sentido, ha dicho que "para tener en el primer trimestre los Presupuestos aprobados".

Sánchez ha eludido pronunciarse sobre si el Ejecutivo creará un impuesto nuevo a la banca, tal como había señalado en un principio, y ha confirmado que la propuesta del Gobierno es una tasa a las transacciones financieras.

Ha señalado que las cuentas públicas de 2019 también contemplarán un impuesto al diésel, ya que hay un reto importante, que es el cambio climático.

"Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto", ha dicho, tras indicar que no afectará a los profesionales del transporte.

¿Habrá una ley contra la explotación sexual?

El presidente anuncia que el Ejecutivo presentará un anteproyecto para promover una "Ley de trata y contra la explotación sexual", una iniciativa en la que se recogerán ideas sobre las que el PSOE estaba trabajando desde hace tiempo, cuando estaba en la oposición.

Sánchez ha anticipado esta nueva ley a propósito del debate suscitado en torno a la legalización de la prostitución a raíz del reconocimiento de un sindicato de trabajadoras sexuales por parte de Trabajo, decisión que la ministra Magdalena Valerio ha reconocido ser "un gol por la escuadra" en su propio Departamento.

"La posición del Gobierno es clara, no hay que confundir un incidente administrativo con lo que ha supuesto la reacción por parte del Ministerio de Trabajo en relación con este asunto", ha apuntado el presidente en una entrevista en la cadena SER.

Pedro Sánchez asegura que su Gobierno tiene una posición "bastante clara y bastante definida" en lo referente a la prostitución y "no su identificación con un trabajo" y que lo hace "con todas las consecuencias".

Ha recordado además que ya desde la oposición, con la actual vicepresidenta del Gobierno y titular de Igualdad, Carmen Calvo, el PSOE ya venía trabajando en la propuesta de la ley de trata que el Ejecutivo quiere sacar adelante porque es uno de sus "compromisos".

Por otro lado, el presidente ha puntualizado que aunque la actual secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valeolivas, firmó hace tres años un documento que defendía la regulación mercantil de la prostitución ello no supone que estuviera de acuerdo con su contenido.

Ha aclarado que se trataba de un trabajo académico de la Universidad Autónoma de Madrid en la que ella participaba como decana de la Facultad de Derecho, no era la ponente y el hecho de la firma "no significa que uno pueda de estar de acuerdo o no" con el ponente.