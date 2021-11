Sostenibilidad, palanca de cambio para el actual modelo empresarial.

En el equilibrio está la virtud, en asegurar nuestras necesidades presentes sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Y si ese equilibrio además es respetuoso con el medio ambiente lo llamamos sostenibilidad ambiental.La pandemia sanitaria en la que vivimos actualmente ha acelerado una transformación energética de la que expertos y administraciones ya llevan unos años anunciando. Ahora urge que las pequeñas y medianas empresas se suban al carro de la eficiencia energética si quieren ser competitivas y también más rentables. De los desafíos y ventajas que presenta esta economía verde y de los fondos europeos New Generation se habló en el encuentro digital BBVA-Grupo Joly. Moderado por Magdalena Trillo, subdirectora de Grupo Joly, participaron Juan José Sánchez Infante, director Segmento Pymes DT Sur BBVA; Alberto Guilló Muñoz, socio de Minsait Business Consulting, unidad de consultoría de Minsait, Grupo Indra. Manuel Reina Vélez, Co-founder y CEO en Uninergia y Fernando Fernández, delegado comercial de EiDF en Andalucía.El primero en intervenir y analizar la responsabilidad social de las empresas ante una situación actual de desafíos e incertidumbre y de la gestión de los fondos europeos fue el director Segmento Pymes DT Sur BBVA, Juan José Sánchez Infante:“para BBVA la sostenibilidad no es una moda, llevamos tiempo trabajando en ella y lo vemos como una oportunidad que las empresas deben abrazar cuanto antes, será una ventaja para ellas”. Y dentro de estas oportunidades, prosiguió Sánchez, “están claramente los fondos New Generation” cuyo objetivo es ayudar a “transformar actividades para que sean sostenibles que harán que la empresa tenga nuevos clientes y sea más competitiva a la hora de entrar e la cadena de valor de las grandes compañías”, sin olvidar “que basar la sostenibilidad en la eficiencia energética mejoraría la reputación de la pyme”. No obstante, Sánchez reconoce que hay riesgos regulatorios para los que BBVA dispone de herramientas de “asesoramiento, acompañamiento y financiación. Hay que transformar la incertidumbre en un desafío que se refleje en la cuenta de resultados”.

Este equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad que apuntó el representante de BBVA fue compartido por Alberto Guilló Muñoz, Socio de Minsait Business Consulting, unidad de consultoría de Minsait, Grupo Indra: “la pandemia que estamos atravesando tiene una parte positiva y es la apertura de mente, no podíamos seguir como hasta ahora”. Para Guilló hay cambios en la demanda de los consumidores, un aumento de la sensibilidad con el medio ambiente, regulaciones más estrictas contra la huella del carbono o la creación de listas negras de empresas en las que no invertir si no se adaptan energéticamente, por los que tenemos que “intentar ir por delante”.

Todos estos cambios suponen un desafío para las empresas que muchas veces no saben o no pueden asumir. En este sentido, los fondos europeos aprobados vienen a ayudar en este proceso. “La transformación de la cultura empresarial la tenemos desde hace tiempo en BBVA y uno de sus pilares es ayudar a nuestros clientes en la transición a un mundo más sostenible y gestionar estos fondos”. Aseguran Alberto Guilló y Juan José Sánchez que estamos en un “momento único para que nuestras pymes se suban a este carro, pero tenemos que ayudarles a verlo, a identificar la mejora que deben introducir, a ver cuál es su huella de carbono y luego acompañarles en el proceso de reducción”. Para ello, BBVA como entidad financiera cuenta con la ayuda de expertos, como es el caso de Minsait, para que todas las pequeñas y medianas empresas “accedan a estas ayudas”. En conclusión, BBVA financia este proceso, pero también conciencia y acompaña a la pyme.

En esta labor de asesorar a las empresas también están otros dos de los participantes en el encuentro, Fernando Fernández, delegado comercial de EiDF en Andalucía y Manuel Reina Vélez, Co-founder y CEO en Uninergia. Así, Fernando Fernández afirmó que “lo primero que hacemos es decirle al empresario que no tiene que hacer nada, nosotros nos encargamos de todo. Analizamos su consumo eléctrico, su potencia fotovoltaica, hacemos el proyecto y les ayudamos a localizar esa financiación necesaria para instalar la planta de autoconsumo”. Se trata de hacer ver al empresario de que va a asumir riesgos “pero rentables porque va a ahorrar en su día a día. Cada industria tiene sus propias características pero todos los clientes quieren siempre más (refiriéndose a mayor instalación de autoconsumo) porque ve lo que ahorra”, apuntó Manuel Reina.

Los cuatro participantes en el encuentro concluyeron que la sostenibilidad no es una moda, y que tanto empresarios, como entidades financieras tienen que verla en términos de oportunidad, aunque con riesgos si no se gestiona bien. Es una palanca de crecimiento para los autónomos y pymes que “desde BBVA ayudaremos a asesorar y acompañar. La sostenibilidad son todo ventajas y cuanto antes, mejor”, afirmó el director Segmento Pymes DT Sur BBVA. No hay excusas para apostar por la economía verde y un modelo energético distinto, en el que “aprovechar este tren y ser exigentes con nuestra administración. Es una ocasión donde debe haber un antes y un después muy claro”, finalizó Alberto Guilló.