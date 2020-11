Toy 'R Us oferta 1.000 empleos para su campaña de Navidad

Toy 'R Us parece que empieza ver la luz al final del túnel. La afamada juguetería que ya cuenta con todos sus trabajadores en tiendas tras la problemática laboral causada por la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, pone a disposición de todas las personas interesadas más de 1.000 empleos para formar parte del equipo en la campaña navideña.

Aunque estas festividades navideñas serán muy atípicas y en las que el comercio digital será el protagonista fundamental, según avanza infoRETAIL, Toy 'R Us apuesta por los negocios de proximidad y quiere que sus tiendas no pierda ese espíritu que tanto caracteriza a la marca. Por ello, durante estos meses, Toy 'R Us quiere equipar sus tiendas físicas de grandes profesionales que estén al servicio de sus clientes.

Este movimiento de Toy 'R Us se debe a una pandemia que ha llevado al cierre a miles de establecimientos de toda la vida. En la sociedad, hay una campaña de concienciación que pide a los ciudadanos hacer sus compras en los pequeños comercios, en las tiendas de toda la vida y en las que el trato ha sido siempre perfecto.

Toy 'R Us puede considerarse una de ellas y no ha querido faltar a la causa estando presente en sus tiendas de juguetería y apoyando a un sector que lo necesita más que nunca. Además, el paro es otro de los problemas de España y con este tipo de oportunidades, al menos, 1.000 podrán fraguarse un posible futuro dentro de la empresa.

Unas navidades muy digitales

Las compras de Navidad se realizarán casi en su totalidad a través de internet. Aunque hay empresas como Amazon que traen los pedidos en un día o incluso horas, los especialistas digitales afirman que la gente no debe esperar para hacer sus compras "online" ya que las páginas puede saturarse y las entregas pueden no llegar para los días más señalados.

Por otro lado, se insta a la población a aprovechar días como el Black Friday y el Cyber Monday que se celebrarán los días 27 y 30 de noviembre, unas jornadas que estarán llenas de ofertas y descuentos muy necesarios en los tiempos que corren.