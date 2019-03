Los accionistas de BBVA aprueban la gestión de Torres con un 98% de los votos

La junta general de accionistas de BBVA aprobó la reelección de Carlos Torres como consejero ejecutivo de la entidad con un 98% de votos a favor. Fue la primera junta a la que Torres acude en calidad de presidente tras la dimisión de Francisco González.

La junta, celebrada en Bilbao, sirvió para que los accionistas dieran el visto bueno a todas las propuestas del consejo de administración. Además, la reelección del consejero Subir Kumar Japoor se aprobó con un 99% de los votos. También el 99% de los accionistas de la entidad votaron a favor de la ratificación y nombramiento del consejero delegado del banco, Onur Genç, directivo de origen turco designado como sucesor de Torres Vila en el marco del plan de sucesión del ex presidente Francisco González, que dejó la entidad el pasado mes de diciembre.

En la junta también aprobaron las cuentas anuales y los informes de gestión del banco y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2018, con un 99% de votos a favor, así como el estado de la información no financiera o de la gestión social (97%).

La entidad también obtuvo luz verde a su decisión de delegar facultades en el consejo de administración con un 99% de votos, con facultad para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar las acuerdos que se adopten en la junta general.

Política de remuneraciones

Igualmente, fue aprobada la política de remuneraciones de sus consejeros con el 95% de los votos, que incluye el número máximo de acciones a entregar como consecuencia de su ejecución o llevar a una votación consultiva el informe sobre remuneraciones, y fue ratificado con el 98% de accionistas a favor el nivel máximo de remuneración variable para los empleados cuya actividad incida en el riesgo de la entidad.

El banco reafirmará el nivel máximo de remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo del emolumento total para un determinado colectivo de empleados cuyas actividades profesionales "inciden de manera significativa" en el perfil de riesgo del grupo. Este punto se mantiene igual desde hace años.

Los accionistas también autorizaron el pago de un dividendo complementario en efectivo de 0,16 euros brutos con cargo al ejercicio 2018. El importe neto del mismo se situará en 0,1296 euros, debido a la retención a cuenta del 19% actualmente en vigor.

Torres destacó que se trata de un dividendo complementario, un 7% superior al distribuido un año antes. Con esta retribución complementaria, el dividendo total del año 2018 ascenderá a 0,26 euros brutos, con un pay out del 37% del beneficio, excluyendo la venta de BBVA Chile. En este sentido, aseguró: "Obviamente no estamos satisfechos con la evolución de la cotización de la acción, creemos que el valor intrínseco de BBVA no está reconocido en el precio actual".

El presidente también resaltó los "buenos resultados" que obtuvo el grupo el pasado ejercicio, que ganó 5.324 millones de euros en 2018, un 51% más.