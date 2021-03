El sector de la aceituna ha perdido 135 millones por los aranceles de EEUU

El sector aceitunero acumula unas pérdidas en exportaciones de 135 millones de euros desde que comenzara la “pesadilla arancelaria” con las primeros tasas impuestas a la aceituna negra en noviembre de 2017, que aún siguen vigentes. Las ventas a EEUU de este producto han descendido el 68% y, en el caso de las verdes –afectadas por el conflicto aeronáutico Airbus-Boeing, la caída de las exportaciones ha sido del 25%. Esta última variedad, al menos, tiene suspendidos los aranceles durante cuatro meses a la espera de un acuerdo definitivo.

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) considera en una nota de vital importancia la implicación de la Junta de Andalucía en la consecución de una solución que permita derogar para siempre los aranceles que soporta la aceituna vede de mesa desde octubre de 2019.

En este sentido, Asemesa agradeció la visita realizada ayer por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, a las instalaciones del Grupo Ángel Camacho Alimentaciónn, una de las empresas líderes del sector.A juicio de Asemesa, la tregua arancelaria actual de cuatro meses acordada entre Washington y Bruselas únicamente se notará en las ventas ocasionales, pero no en la mayoría de las operaciones de exportación, que se negocian con contratos de carácter anual. “El comprador americano no va a cambiar de proveedor únicamente por el anuncio de la suspensión temporal de aranceles y la apertura de una negociación. Incluso cuando se llegue a una solución definitiva, el efecto no será inmediato y habrá que esperar a ver qué cuota del mercado perdido a favor de países como Marruecos, Egipto, Turquía, Grecia y Portugal se puede recuperar finalmente”, afirma Asemesa.

Asemesa considera que la UE debería aprovechar este clima de entendimiento con el nuevo presidente estadounidense para encontrar también una solución al problema del arancel a la aceituna negra, “que en el fondo tiene un origen similar, el cuestionamiento por Estados Unidos de la legalidad de las ayudas europeas, en este caso de la PAC”. “Es muy importante ser conscientes de que si la OMC da la razón a EEUU en este caso, como lo hizo en el de las ayudas a Airbus, la UE se vería obligada a volver a repartir todas las ayudas de la PAC con criterios diferentes a los actuales, con las graves consecuencias que ello tendría”, añade.

Asemesa reclama también a las administraciones medidas de apoyo para compensar estas pérdidas y los enormes gastos de defensa jurídica.