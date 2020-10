En el año 2019, en España se transportaron 1.542.517 toneladas de mercancía por carretera, según la última estadística publicada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De ellas, 256.805 toneladas tuvieron origen o destino en Andalucía, detalla la misma fuente. El transporte en camiones sigue teniendo, a la vista está, un peso de primer orden en el negocio de la logística nacional e internacional. Pero tiene sus limitaciones. La normativa de seguridad vial para conductores profesionales exige una serie de descansos –que pueden durar hasta 13 horas– un máximo de horas al volante, 9 horas por día, aunque en dos por semana se puede extender a 10, y un computo bisemanal que no supere las 90 horas.

Minimizar esas limitaciones para maximizar la calidad de vida de los conductores y el uso de los activos, reduciendo los tiempos de entrega de las mercancías es lo que una startup andaluza ha conseguido gracias a la aplicación de la tecnología, medante un sistema inteligente de relevos de conductores.

Truck on Way Global Services, una empresa radicada en Sevilla, lleva varios años trabajando en el desarrollo de su aplicación, Tckonway. Un servicio que es el airbnb del transporte por carretera. Porque se basa en el mismo principio de la exitosa multinacional del alojamiento turístico: intermedia entre flotistas de transporte y conductores para conseguir que el chófer no pase largas temporadas fuera de casa, sino que se quede en su entorno cercano, y que el camión y las mercancías apenas paren en su trayecto.

La tecnológica andaluza ha desarrollado una solución tecnológica gracias al capital semilla aportado por los socios de Track on Way Global Services, y que lideran los cofundadores de la empresa Alfredo de la Moneda y Florentino Martín.

La idea de crear esta solución surgió de Martín, ante las experiencias personales de camioneros, que tienen que pasar largas temporadas fuera de casa o parar en medio de un trayecto porque han agotado sus tiempos de conducción.“Nuestra solución supone un cambio en la calidad de vida del conductor sustancial”, afirma Martín, que reconoce que fue el primer vector que les llevó a desarrollar empresarialmente la idea.

”Pero nos dimos cuenta que la herramienta proporciona un win win para conductores, flotistas y cargadores”, añade De la Moneda.

Y es que Tckonway mejora distintos aspectos del proceso del transporte por carretera respecto a la realidad actual.

La filosofía de la aplicación es que los conductores que facilita al transportistas sean siempre del entorno cercano a donde se produce el relevo. “La idea es que conduzca en un radio de unos 300 kilómetros de sus domicilios, lo que les permite pernoctar siempre en sus casas, lo que ya es un gran avance”, afirma Martín.

De la Moneda señala que, además, se consigue mejorar la seguridad, “primero porque los camioneros siempre hacen rutas en un entorno conocido y segundo porque se reduce drásticamente el riesgo de robo de la mercancía”, añade. La mayoría de las sustracciones se producen en los tiempos de parada de los camiones.

Para las compañías propietarias de los camiones la principal ganancia es de mejora de la eficiencia de sus activos. “En vez de estar muchas horas parados, los camiones estarán prácticamente todo el tiempo en ruta, dado que cuando a un conductor le llega el momento de su descanso, otro le hace un relevo en un punto prefijado en la ruta por la aplicación, así, la mercancía sigue su camino hasta el próximo relevo”. explica Martín, que agrega: “El sistema es más eficiente cuantos más conductores y más camiones estén adheridos al servicio de intermediación”.

De la Moneda recalca que “la mejora es directamente proporcional a la distancia de las rutas: cuanta más larga es la ruta más sentido tiene este servicio”. El objetivo es doblar la eficiencia del vehículo, en la que se puede conseguir una mejora de entre el 200% y el 300% respetando los descansos y las jornadas de los chóferes, detallan.

Tanto la tecnología como la aplicación ya está desarrollada y disponible (tckonway.com). Ya se están haciendo pruebas piloto de acuerdo con empresas transportistas.

El algoritmo y el protocolo de seguridad de la aplicación garantizan que no se corren riesgos, tanto para la identificación de los conductores en el relevo, como para la recogida y entrega de la mercancía en los lugares de origen y destino.

Además, el propio algoritmo busca el conductor más óptimo. Organiza la ruta y los lugares de relevo. El chófer no puede salirse de la ruta y se hace un seguimiento geolocalizado de la ruta y de la mercancía.

Los conductores se afiliarán al sistema con el pago de una cuota anual muy accesible, mientras el transportista paga por hora de conducción directamente al camionero, con la mediación de la empresa.

El servicio empezará en los próximos meses su fase comercial, superadas las pruebas. Arrancará en una primera fase con conductores independiente para camiones propios del transportista. En una segunda fase, ofrecerá también rutas completas operadas por chóferes con cabeza tractora propia.

Los próximos pasos de Tckonway pasan por la comercialización para la captación de conductores y empresas de transporte y distribución. Así como recabar financiación para abordar esta fase para su definitivo lanzamiento.