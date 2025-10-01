Alberto García, Director General de la FNEID, sobre la deducción del 15% en la cuota del gimnasio: "Es necesario derribar las barreras de acceso para democratizar el deporte"

El pasado 24 de septiembre, la Junta de Andalucía anunció su decisión de incluir en los presupuestos de 2026 una deducción del 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva. Esto significa que más de 785.000 andaluces podrán beneficiarse de una reducción de hasta 100€ en las cuotas de los gimnasios. "Es necesario derribar las barreras de acceso para democratizar el deporte", afirma el director general de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), Alberto García.

De esta forma, Andalucía se suma a la Comunitat Valenciana, La Rioja y Murcia al implementar una medida que, más allá del ahorro económico, supone un paso muy importante hacia el reconocimiento de la actividad física como herramienta clave para la salud pública. "Ya nadie pone en duda los beneficios que aporta su práctica regular", sostiene García en declaraciones para el Diario de Sevilla.

Incentivos fiscales para impulsar la actividad física en la sociedad

"Tenemos que dar la enhorabuena a la Junta de Andalucía porque es una medida que va a fomentar la actividad deportiva", añade el director general. Desde hace tiempo, la FNEID trata de promover determinados incentivos fiscales que favorezcan el acercamiento de la sociedad al ejercicio físico y noticias como esta suponen un auténtico triunfo. Al fin y al cabo, "el ahorro económico elimina barreras, pero el mensaje que se envía desde la Administración ayuda a concienciar sobre los beneficios del deporte".

Ahora bien, esto va más allá del acceso inmediato a las instalaciones deportivas. "Cuando yo me cuido bien físicamente, estoy proporcionando un beneficio a mi cuerpo, a mi salud física y mental; y estoy contribuyendo a tener un sistema sanitario sostenible". Es decir, "estoy evitando un gasto y reduciendo el uso de recursos sanitarios", argumenta García. Por lo tanto, se reducen los costes de la sanidad pública, en un momento en el que la esperanza de vida es cada vez más alta.

"Si practicamos deporte, vamos a llegar a los 60 o 70 años en mejor estado y utilizando menos recursos. Eso se traduce en miles de millones de euros. Por eso, cualquier medida de estas es efectiva en la práctica y rentable para el futuro", añade. El sector se vuelca así en promover un interés que "genera salud, bienestar y felicidad".

"Es absurdo que se trate a la práctica deportiva como un artículo de lujo"

No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer. "Los últimos informes hablan de un 12,6% de penetración en la sociedad, en cuanto a prácticas deportivas regulares y gimnasios". Mientras tanto, "los países nórdicos están en torno al 20%. Por lo tanto, tenemos mucho margen de mejora en España para que la gente se active". La clave está en concienciar y legislar con el fin de fomentar esta práctica.

"Nosotros siempre ponemos el ejemplo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que hace unas campañas espectaculares y realmente efectivas porque se consigue reducir la siniestralidad en carretera; y eso lo hace el Ministerio de Interior del Gobierno de España", explica García. Ahora, en lo que respecta a la deducción del 15% en los gastos asociados al deporte, "Andalucía ha puesto un incentivo, en la medida en que puede hacerlo una comunidad autónoma".

Sea como sea, la FNEID tiene claros sus objetivos: "Lo que nosotros reclamamos desde hace tiempo a nivel estatal es que un servicio esencial y que aporta beneficios a la sociedad, como es el nuestro, no puede estar penalizado con un IVA del 21%". En palabras del director general, "es absurdo que se trate a la práctica deportiva como un artículo de lujo. Es imprescindible y debería ser un derecho para toda la ciudadanía. Simplemente, reclamamos que, a nivel legislativo, el Gobierno de España debería revisar el IVA de las actividades deportivas".