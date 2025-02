Andalucía reduce su tasa de pobreza o exclusión social en 2024 hasta el 35,6%, pero sigue siendo la más alta de España

Sevilla/Andalucía redujo en 2024 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social de forma significativa. Esta tasa se situó, en concreto, en el 35,6% de la población andaluza, 1,9 puntos menos que el año anterior, con lo que baja al menor nivel desde el inicio de la serie estadística actual, en 2014. Aun así, sigue siendo la comunidad que más personas tiene en esta situación, si exceptuamos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tanto en porcentaje como en números absolutos (tres millones de personas de los 8,6 residentes a fecha del año pasado), según la Encuesta de Condiciones de Vida que cada año elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La siguiente es Castilla La-Mancha, con el 34,2% y que eleva su tasa 2,5 puntos; y la tercera en el ranking es Extremadura, con el 32,4% (-0,4%). Las que menos tasa tienen son País Vasco (14,8%) y las Islas Baleares (16,2%). En España baja al 25,8% (-0,7%).

Esta tasa, recordemos, mide el porcentaje de población vulnerable en un determinado territorio. La población en riesgo de pobreza es aquella que gana menos del 60% de la renta mediana, que es la que se encuentra justo en la mitad. El 50% de la población gana más y el 50% percibe menos. En 2024 esta tasa se situó en el 29,2%, 1,3 puntos menos que el año anterior, aunque está en un nivel muy similar al de 2022 (29,1%). A ella se le suman aquellas personas que no están en riesgo de pobreza, pero tienen muchas dificultades para hacer frente a gastos como la vivienda, los suministros básicos o una alimentación adecuada, entre otras cosas. De ahí ese 35,6% mencionado al principio del artículo.

La bajada de este indicador lleva a que las personas que declaran tener "muchas dificultades" para llegar a final de mes bajan de forma muy significativa, del 13,6% al 10,9%, 2,7 puntos porcentuales menos que en 2023.

Después están las personas con carencia material severa, aquellos que no pueden pagar elementos considerados básicos para una vida digna, como una comida de carne a la semana, cuotas de alquiler, de hipotecas o de otros préstamos, una semana de vacaciones, un automóvil, un teléfono, un televisor, una lavadora, gastos imprevistos de hasta 650 euros y la calefacción y el aire acondicionado. El INE considera que se está en esa situación cuando los encuestados mencionan cuatro de estos nueve puntos.

Pues bien, en Andalucía está en carencia material severa el 10,6% de la población (915.000 personas), el menor nivel desde 2021 y dos puntos porcentuales menos que en 2023. En este indicador Andalucía deja de ser la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas en esta situación y es superada por Canarias, con el 10,8%. Además, reduce la brecha con España. El conjunto del país baja siete décimas el indicador, menos que Andalucía, hasta situarlo en el 8,3%.

El 44% no puede permitirse una semana de vacaciones al año

Más allá de que tres millones de personas en Andalucía estén en riesgo de pobreza o exclusión social, o de que 915.000 tengan carencias materiales severas, hay resultados en la encuesta que dejan claro que incluso una parte de la población que no es teóricamente vulnerable tiene dificultades para llevar una vida digna, al menos en determinados aspectos.

Así, el 44% (3,7 millones) no puede permitirse una semana de vacaciones al año y exactamente el mismo porcentaje vive al día: no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. En este último caso el porcentaje baja 2,3 puntos, pero el número de personas que no se puede ir de vacaciones aumenta 0,7 puntos, desde el 43,3% de 2023. También es muy alto el número de personas (33,2%) que no puede sustituir muebles viejos estropeados por nuevos, aunque baja de manera bastante destacada en un año (-4.8 puntos). Descienden, además, los que no pueden permitirse una vivienda a una temperatura adecuada, 3,9 puntos en concreto, hasta 20,1%; y los que no pueden comer carne o pescado una vez a la semana, 1,9 puntos, hasta el 7,6%. Curiosamente, el automóvil aparece como el elemento material que más personas pueden permitirse. Solo el 5,7% dice que no tiene capacidad para comprar uno, lo que también habla de las prioridades de las familias andaluzas.