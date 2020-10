La gran apuesta de Ansasol por el desarrollo sostenible en Guadix

La localidad granadina de Guadix cuenta con una nueva planta fotovoltaica de 6 MW de potencia equivalente a la energía necesaria para abastecer a 4.265 viviendas.

La instalación de campos fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica es el medio de producción que más confianza genera por su respeto al medio ambiente y su eficiencia, ya que ofrece más garantías a precios más asequibles a medida que avanza la tecnología, acortando así el periodo de amortización de los sistemas implantados.

La instalación, que ha supuesto una inversión de 5,3 millones de euros, cuenta con 14 hectáreas ubicadas en el término municipal de Guadix, próximo a la A-92 y a unos tres kilómetros de distancia de la subestación accitana, donde conecta la planta mediante una línea aérea.

Se trata de una planta de mediana dimensión, ubicada en unos terrenos rústicos, que cuenta con una capacidad de 6 Megavatios, permitiendo la generación de 12.000.000 kWh de energía eléctrica limpia y libre de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitirá abastecer unas 4.265 viviendas y evitar la emisión de hasta 8.700 toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente.

Esto es factible gracias a 21.700 módulos de silicio monocristalinos con una eficiencia del 17,2% marca Suntech así como inversores Huawei que transforman la energía de los paneles fotovoltaicos en la energía que llega a nuestras casas e industrias.

Pero este proyecto es solo el primer paso de muchos. Desde Ansasol ya se está estudiando el diseño de un nuevo proyecto complementario a este. Se trabaja en complementar la generación de energía renovable de Guadix con un proyecto pionero de generación fotovoltaica de almacenamiento de manera que este nuevo parque permita inyectar la energía durante las horas en que el parque no entrega energía u horarios de menor producción. Este paso es ir “un paso más allá, en línea con lo que debe ser esta transición energética, rentabilizando las infraestructuras existentes, generando un impacto menos en el medio, y dando más estabilidad al sistema eléctrico”, aseguran desde la compañía.

“Tenemos la suerte de trabajar, descubrir y dedicar todo nuestro esfuerzo en un sector apasionante, en el que estamos presentes desde hace más de 16 años”, explican los directivos de Ansasol.

La compañía es y ha sido parte de hitos relevantes en el sector, no solo en España sino en Europa, con la promoción y desarrollo del primer parque fotovoltaico sin subvenciones en Europa, nada menos que con una potencia de 180MW, capaz de abastecer de energía a 103.000 viviendas, donde se van a generar unos 290.000.000 Kwh (calculando una media por vivienda de 2.800 Kwh, esto es la producción de energía de una ciudad española media).

Proyectos que como esta planta de Guadix, hace solo siete años eran absolutamente impensables. Son este tipo de infraestructuras por las que apuesta la empresa las que los distinguen.

Además, Ansasol cuenta con una cartera significativa de proyectos en promoción y desarrollo entre las que destaca en particular el proyecto denominado ‘JEREZ MONTE ALTO’, ubicado en su totalidad en el término municipal de Jerez de la Frontera, con una potencia de 50 MWp, el cual lleva poco más de dos años de tramitación actualmente.

Hace unas semanas comenzó la obra del proyecto denominado “Archidona” con una potencia de 16,4 MW, estimando su puesta en marcha a lo largo de los próximos meses. Se continua también con los trabajos de Puerto Real I, (133MWp) y ya con varios meses en operación el otro gran proyecto promovido por Ansasol, Guillena 100 MW, con una potencia de 122MWp.

Ayudar al medio ambiente, compromiso con este y las personas

La huella de carbono se reducirá a medida que se disminuya la dependencia de la energía creada a partir de combustibles fósiles entre otros factores. La electricidad producida por energía solar fotovoltaica es limpia, ecológica y no produce gases de efecto invernadero. Es una energía “saludable” para el medio ambiente. Aunque no contamina, es cierto que los restos se filtran durante el transporte o la instalación de paneles de energía, sin embargo la huella en comparación con las fuentes de energía convencionales es de un impacto sustancialmente menor a cualquier otro tipo de energía. Este esfuerzo para beneficio personal contribuye a la lucha de todos contra el cambio climático y ahora necesita del compromiso el de todos más que nunca.

El compromiso de Ansasol se ve reflejado además en los lugares en los que desarrollan su actividad en forma de inyección de capital en las diferentes administraciones por la vía de tasas, licencias, impuestos directos e indirectos, empleo local y relación de trabajo con empresas locales, que se transmite a lo largo de los años en una estrecha relación de trabajo, relaciones que asientan nuestro compromiso con las ciudades y lugares donde se ubican los proyectos.

Es el caso de la planta de Guadix, que se trata de la culminación de una tramitación que se remonta a principios de 2017 y en la que han participado la empresa promotora, Ansasol, y los distintos organismos afectados (Endesa, REE, el Ayuntamiento de Guadix, y las delegaciones territoriales de Granada de la Junta de Andalucía, Medioambiente e Industria, principalmente).

Visión de futuro

En Ansasol se definen como “una empresa con una filosofía de trabajo diferente, que no pretende destacar por otra cosa que no sea nuestro trabajo y proyectos, adaptada a una nueva realidad, con un equipo compacto, proactivo y que cuenta con profesionales formados y en constante evolución, que es la que por otra parte nos obliga un sector en movimiento que no se detiene y debemos seguir”.

“Nosotros contribuimos de manera importante a proteger el medioambiente y al desarrollo sostenible de las energías renovables”, ha explicado Javier Estévez, quien ha señalado que “la energía procedente del sol tiene un claro futuro y seguirá siendo una de las columnas principales dentro del mix energético”, y de hecho “es en este momento en países como España una, sino la mejor posicionada para desplazar paulatinamente a los combustibles fósiles. Nuestra dilatada experiencia y conocimiento del mercado energético Español en particular hacen que proyectos como este se transformen en una realidad”.