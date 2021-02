Los aranceles van para largo

Un brevísimo texto de 12 líneas publicado en el Federal Register (el equivalente al BOE español) dejaba los aranceles del 25% a productos agroalimentarios como el aceite de oliva y la aceituna de mesa en el mismo punto en el que estaban. Nada ha cambiado y ni siquiera esta vez ha habido revisión de las tasas, vigentes desde octubre de 2019.

Cada seis meses, la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) abre consultas para decidir su eleva, baja o suprime las tasas a cada producto, lo cual suponía una amenaza y una esperanza al mismo tiempo para el sector agrario, porque cabían todas las posibilidades.Esta vez no se ha abierto ninguna revisión. Se ha dicho: este tema no se revisa y todo sigue igual. Y es lógico: la Administración Biden no está formada. Dos figuras clave para retirar los aranceles, la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, y el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, no han sido aún confirmados en sus cargos. Por tanto, el comunicado del BOE americano es una mera formalidad. No tiene contenido.

Aquí, en España, se ha creído erróneamente que Biden aceleraría la retirada de los aranceles, pero eso está lejos de la realidad. El talante es de más diálogo pero el conflicto hunde sus raíces en ayudas ilegales de la UE a Airbus y de EEUU a Boeing y mientras no se resuelva eso los aranceles seguirán. Airbus, aparentemente, renunció a las subvenciones en julio pero la Casa Blanca no se lo creyó, y declaró que faltaban concreciones.

La disputa –EEUU y la UE mantienen aranceles cruzados con el permiso de la Organización Mundial del Comercio (OMC)– también tiene más aristas, como la pretensión de Estados Unidos de que algunos de sus productos agrícolas entren en Europa (por ejemplo, la carne tratada con hormonas, algo a lo que la UE se niega) y el acuerdo comercial entre China y EEUU, que daña a la UE al restarle exportaciones al país asiático. Bruselas tratará seguramente de reequlibrar esta situación.

Desde el sector hay voces que creen los aranceles se mantendrán al menos este año. El ministro de Agricultura espera un acuerdo relativamente pronto, y pone agosto como horizonte. Mientras, los más perjudicados son los productores –que son los que más han levantado la voz– ya que las marcas importan producto de otros países para venderlo en Estados Unidos.