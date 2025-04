Bank of America aflora más de un 3% de participación en el BBVA en plena opa sobre Sabadell

Madrid/El banco estadounidense Bank of America ha aflorado una participación del 3,086% en BBVA en pleno proceso de análisis regulatorio de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, según los registros remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta participación, el banco liderado por Carlos Torres registra casi un 20% de su capital social en manos de entidades financieras estadounidenses. Este dato solo tiene en cuenta a aquellos accionistas que ostentan participaciones significativas. Si las entidades no superan la barrera del 3%, no están obligadas a informar a la CNMV. Por delante de Bank of America se encuentran Goldman Sachs (4,678%), Capital Research (5,027%) y BlackRock (6,8%).

La participación declarada este lunes por Bank of America se divide en un 0,599% de forma indirecta, equivalente a 34,5 millones de acciones, y otro 2,487% vía instrumentos financieros. La participación a través de instrumentos financieros se divide en un 1,23% que el banco tiene derecho a reclamar (70,88 millones de acciones) y otro 1,247% a través de una serie de swaps y opciones put y call que se alargan hasta 2027.

La irrupción de Bank of America se produce justo cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está ultimando su dictamen de la operación de BBVA sobre Sabadell, que está examinando en segunda fase. Asimismo, en las próximas semanas también se conocerán las cuentas de ambas entidades referidas al primer trimestre del año.