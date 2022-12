La ayuda de 200 euros beneficiará menos a Andalucía que a Madrid y Cataluña

La ayuda de los 200 euros a las familias aprobada este martes por el Gobierno no llegará ni a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni a los pensionistas ni los administradores o participantes (excluidos los títulos de Bolsa) en una sociedad mercantil.

Así consta en el nuevo decreto de medidas por la guerra de Ucrania, que circunscribe este derecho a personas que percibieron un salario, fueron autónomos o recibieron alguna prestación por desempleo a lo largo de 2022. La unidad familiar debe, además, y como ya es sabido, no ingresar más de 27.000 euros íntegros anuales ni tener un patrimonio superior a 75.000 euros, incluyendo la vivienda habitual.

La norma excluye, además, no solo a beneficiarios actuales del IMV, sino también a los potenciales, ya que no tendrán derecho a ella, tampoco, los parados que no recibieron ninguna prestación en 2022. Se entiende, implícitamente, que deberían estar recibiendo el IMV y que esa es la vía a la que deben acudir para estar cubierto por el escudo social.

Esta circunstancia hace que Andalucía sea menos beneficiada (en lo que respecta a la ayuda de 200 euros) de lo que le correspondería según su peso poblacional y renta.

Los cálculos de la asociación de Técnicos de Hacienda, Gestha, indican que habrá 1.223.666 personas (el 14,4% del total, excluyendo a País Vasco y Navarra) que podrían ser beneficiarias directas de la ayuda en la región, menos que los potenciales perceptores catalanes (1.485.260) y madrileños (1.265.212), cuando la población andaluza es mayor y además la renta media también es menor.

La situación se invierte radicalmente en el caso del Ingreso Mínimo Vital. Andalucía tiene, a fecha de noviembre (último dato disponible), 471.013 perceptores, que viven en 162.003 hogares. Los beneficiarios representan el 31,5% del total (en España hay 1.495.128), lo que significa que el peso andaluz en esta percepción doblaría al de potenciales receptores del cheque de 200 euros recién creado por el Gobierno.

Si establecemos la comparación con Madrid y Cataluña se explica mejor por qué habrá más beneficiarios del cheque en estas dos regiones. Los perceptores del IMV en Cataluña son 127.754, casi 350.000 menos que en Andalucía; y 150.208 en Madrid, 320.000 menos que en la región.

La exclusión, por otro lado, de los perceptores del IMV y de los pensionistas de la ayuda de 200 euros tiene su lógica. En el mismo decreto de ayudas se eleva un 15% para todo 2023 el ingreso de los beneficiarios del ingreso mínimo, otro 15% las pensiones no contributivas y un 8,5% las pensiones contributivas.

En el caso de la subida del IMV, el decreto consigna que "esta medida se considera imprescindible dado el aumento que ha sufrido el índice de precios al consumo durante 2022, que sin duda ha afectado gravemente a las personas y unidades de convivencia más vulnerables, sin que las previsiones económicas auguren cambios en dicho parámetro para 2023 que desaconsejen la medida". La subida, pues, responde a los mismos motivos que han llevado al Gobierno a aprobar un cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos.