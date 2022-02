El Congreso aprueba la reforma laboral con Cs y los partidos minoritarios

PDeCAT y UPN han sido los últimos partidos en dar su apoyo a una reforma que no se cambiará en el trámite parlamentario ni verá modificado su contenido a futuro, razón por la que PNV y ERC votarán en contra.Su rechazo se sumará al del bloque liderado por PP y Vox, al que también se han adherido EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto), lo que supone un total de 173 diputados.De esta forma, se rompe momentáneamente la dinámica de mayorías parlamentarias en la que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se había ido apoyando durante toda la legislatura, de la que siempre formaban parte ERC, PNV y EH Bildu, e introduce en la ecuación a Ciudadanos, hasta ahora siempre en el bloque del "no".Antes de tener garantizados los votos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Dubái, volvía a apelar a la responsabilidad de los grupos, en tanto que las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, destacaban que la reforma ya ha dado sus primeros frutos con un incremento récord de la contratación indefinida en enero.Díaz, que había apostado por pactar con ERC y PNV, seguía diciendo este miércoles que no daría por zanjada la negociación hasta el último momento y avisaba de que había propuestas sobre la mesa "sin responder", mientras que los comunes en Cataluña amenazan con retirar su apoyo al gobierno de ERC si los republicanos no avalaban la norma.El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, negaba intereses electoralistas para no convalidar la reforma y denunciaba el "trágala" por el que les quería hacer pasar el Gobierno, mientras que el PNV guardaba silencio.La reforma, en vigor por decreto ley desde finales de año, vuelve a dar prioridad al convenio sectorial en materia salarial, elimina el contrato de obra, limita el contrato temporal a circunstancias de la producción y a sustitución de la persona trabajadora, penaliza los contratos inferiores a un mes y convierte en permanentes las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).En la tribuna para el público se sentarán este jueves los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, protagonistas de la reforma junto con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han venido defendiendo la legitimidad del diálogo social para modificar la legislación laboral.