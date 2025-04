Los empresarios andaluces exigen conocer las causas del 'apagón' para reclamar indemnizaciones

Sevilla/Javier González de Lara, presidente de los empresarios de Andalucía y de la patronal malagueña, ha subrayado la excepcionalidad de lo ocurrido este lunes en España al decir que "un problema de suministro eléctrico como éste es algo no conocido en la España peninsular. Es algo inaudito y ha generado gran incertidumbre. Ayer vivimos un día difícil en el ámbito empresarial porque muchas compañías tuvieron que paralizar sus procesos de producción, no sólo la industria, sino también la hostelería, la construcción... La parálisis fue absoluta porque dependemos absolutamente de la energía, pero habrá que buscar de cara al futuro mecanismos alternativos para poder funcionar en situaciones excepcionales con sistemas más tradicionales".

Además de poder evaluar las posibles pérdidas y el 'lucro censante', González de Lara ha indicado que "lo que más nos interesa a los empresarios es conocer las causas de este corte en el suministro eléctrico que se produjo en toda España. Esperamos que el Gobierno de la nación nos diga cuáles han sido las causas para determinar si podemos pedir reclamaciones en concepto el 'lucro cesante' por no tener facturación o ganancias. No será fácil cuantificarlo porque ha ocurrido también en Portugal, parte de Francia y norte de Marruecos".

El líder de los empresarios de Andalucía ha mantenido contacto con empresas de distintos sectores para evaluar el 'lucro cesante' porque no no haber podido ofrecer productos o servicios durante las horas que ha durado el corte. "Hay productos que se pueden perder también por la pérdida de tensión. El retorno de la energía ha vuelto de manera escalonada y hay zonas en Málaga -ha dicho- que tenían energía a las 4 de la tarde y otras no tenían a la una de la madrugada de este martes".

Pero si algo ha destacado el presidente de la CEA es el comportamiento global de la sociedad y de las administraciones para paliar los efectos del 'apagón'. "Ha sido muy positivo en un día tan complejo, así como la coordinación de las administraciones. Ha habido que gestionar el tiempo, la sanidad, la seguridad, el sistema educativo... y de alguna forma tenemos que poner en valor que todo ha funcionado bien. También hay que destacar el comportamiento de las productoras y distribuidoras eléctricas, que han trabajado incansablemente para poder restablecer el fluido eléctrico a las familias y empresas. Dentro de lo negativo, hay que destacar el buen comportamiento de la sociedad. Lo que hay qe evitar es que se produzca otro gran 'apagón'".