Enseñanzas de la India: en la muerte de Manmohan Singh

La muerte de Manmohan Singh, a los 92 años, economista destacado y primer ministro de la India, es una ocasión para recordar a quien abrió el país al comercio global y llevó a cabo reformas sociales y políticas, junto a acuerdos como la normalización de relaciones con Estados Unidos,nada menos que con George Bush, tras el conflicto por el programa nuclear de la India. Fue ministro de Hacienda en 1991, y primer ministro en 2004 y 2009, hasta que la gran crisis mundial, conflictos dentro de su partido, y aliados poco fiables, acabaron con la carrera de alguien con un perfil más técnico que político.

India, con 1.442 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, y con todas sus contradicciones es una democracia y un país muy descentralizado. Este último año ha crecido un 6,6%, con una inflación del 4,8%, balanza comercial casi en equilibrio, déficit público del 4.9%, y un tipo de cambio que se deprecia ligeramenterespecto al euro. Hay 6.000 empresas europeas exportando a la India bienes por 47.000 millones de euros, e importando 65.000; y algo menos de la mitad en servicios.La UE es el primer destino comercial de India, que a su vez es el noveno de la UE, que invierte en India más de 100.000 millones, siendo destacable su Bolsa BSE, querecibe en 2024 más fondos por salidas a bolsa del mundo, con muchas pequeñas operaciones, y habría que sumar el Nasdaq y el NYSE, o Shanghái y Hong Kong, para superarlas. La primera idea que sacamos es que ante el panorama actual de amenazas a la UE, se puede, con la colaboración inestimable de nuestras Cámaras de Comercio, profundizar y ampliar las relaciones con este gigantesco país.

Resulta llamativo que los análisis económicos de la India dan prioridad a una estrategia de adaptación dramática al cambio climático. En el centro financiero de Mumbai la media de temperaturas de tres años, tomadas en el mes de octubre a las 10,30h, empiezan en 25ºC y van hasta los 40ºC. Medido sobre 40 años, el estrés de agua es prácticamente general, y un país que es el 18% de la población mundial, tiene sólo el 4% de los recursos de agua. Aunque es enorme el esfuerzo para el aprovechamiento del agua y la refrigeración, así como protección ante lluvias torrenciales, en las ciudades haybarrios inmensos no acondicionados para el calor extremo. Bangalore, la capital tecnológica, pasa en 20 años de 6,6 millones de habitantes a 14, y el problema es tan acuciante que las empresas tienen que dar el 2% de sus beneficios para proyectos relacionados con el agua. Una segunda idea es, pues, que hay un ámbito de cooperación entre la UE y la India en tecnologías e industrias paliativas de efectos climáticos; la UE es la zona con más fuerte compromiso en materia medioambiental, tecnológicamente avanzada, y puede aprovechar el momento reaccionario en Estados Unidos.

Es interesante considerar el papel de Singh en la liberalización del comercio de su país. Los economistas han visto siempre las ventajas del comercio, y, por ejemplo, los premios Nobel Banerjee y Duflo en una encuesta a profesores de distintas ideologías sobre un arancel en Estados Unidos al aluminio y el acero, comprobaron que el 100% estaban en contra, o muy en contra, mientras que para la misma encuesta al público general sólo el 37% estaban en esas posiciones contrarias. Pero cuando se abre al exterior una economía hay quien gana y pierde, y en un famoso trabajo sobre India, Petia Topalova, demostró que había zonas preparadas para la transición que se aprovecharon de la apertura, y otras que se hundieron ante la competencia; y quién perdía su trabajo no lo encontraba en las nuevas empresas que se creaban en otros sectores y quizás a mucha distancia. Este fenómeno lo hemos vivido en España con la desindustrialización y sustitución por otras actividades que no han generado empleo suficiente, productivo y de calidad; pero el rechazo al trabajo de Topalova fue tremendo y tardó en publicarlo, aunque luego tuvo un reconocimiento amplio.

Esta tercera idea sobre los efectos de la liberalización económica cobra hoy actualidad, y se plantea que quizás Singh se dejó llevar por la euforia de los mercados y fuerte crecimiento de la economía, olvidando que lo relevante no es el crecimiento en sí, sino el bienestar de las personas,que puede o no acompañarlo. Amartya Sen, Nobel de Economía, no tenía dudas sobre la competencia de Singhcomo economista, pero decía de él tres cosas. Una, que tardó en darse cuenta que no es suficiente con liberalizar una economía, y que la globalización no es una fuerza que te lleva sin más al progreso, sino que tienes que actuar en positivo, y Singh debió haber puesto más empeño en educación, sanidad, y secularización, aunque reconoce susméritos en el avance de la democracia, y en programas como el de Infosys para ayudas a necesitados mediante técnicas de identificación biométricas. También, que le faltó astucia política para sacar adelante su visión de una India moderna, aspecto interesante que nos recuerda al recientemente fallecido presidente Carter, quién tenía sin duda una visión para su país y el mundo, que no llegó a ejecutar; como Carter, Manmohan Singh fue también víctima de unas circunstancias desafortunadas de inflación y bajo crecimiento ante las que poco podía hacer. Y un tercer aspecto que sostiene Sen es que la India tiene un problema democrático que resolver, para reducir la agresividad política y responder a las demandas y necesidades, al bienestar, de sus ciudadanos. Esto también nos recuerda a Carter, que de forma lúcida dijo que el problema de Estados Unidos no era una crisis energética, o la inflación, sino un mal más profundo que envenenaba el corazón y la convivencia; algo que muchos países puedenreconocer mirándose a sí mismos. Qué emoción despiertanlas hermosas palabras de Rabindranath Tagore en defensa de la diversidad generosa, frente a “gente intolerante que quiere mantener la verdad segura en sus manos, apretándola hasta matarla; sin embargo -dice- deseando avivar una tímida lámpara, la gran noche ilumina todas sus estrellas”.