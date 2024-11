Fallece Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International y figura clave del turismo

Madrid/Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International y figura clave en la transformación del turismo mundial, ha fallecido este martes a los 89 años, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press

Visionario del sector, lideró durante casi siete décadas la expansión de la cadena desde un pequeño hotel en Mallorca hasta convertirla en un gigante global, impulsando el liderazgo del grupo en España, cuna del turismo vacacional en Europa, para extenderlo después al Caribe americano y el Sudeste asiático

En la actualidad, Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.

Gabriel Escarrer Juliá tenía 21 años cuando en 1956 fundó lo que hoy es el grupo Meliá Hotels International, adquiriendo y dirigiendo un hotel de 60 habitaciones en la isla de Mallorca, donde nació, y donde aún mantiene su sede la que es actualmente una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo.

Con anterioridad, y durante seis años, se formó en el negocio de la touroperación, donde tomó contacto con la incipiente industria turística, de la que sería emprendedor visionario, pionero y transformador.

Durante seis décadas, bajo su presidencia, Escarrer tejió alianzas estratégicas que fortalecieron el posicionamiento del grupo en destinos como Cuba o Indonesia. En los años 90, amplía su estrategia a los hoteles urbanos en España, Europa, Asia y América, una visión que le ha valido ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de la empresa española.

Un salto trascendental en la historia de la compañía fue en los años 80 la adquisición por el grupo fundado por Escarrer de dos de las mayores cadenas hoteleras de la época en Europa, Hotasa y Meliá, que representó la incorporación de casi 70 hoteles en tan sólo un año, aportando además al grupo una importante dimensión nacional e internacional, así como un valioso reconocimiento de marca.

En 1996, la salida a bolsa de la Compañía señala una nueva etapa de crecimiento que se fortalece con los sucesivos planes estratégicos del grupo, y la entrada de la segunda generación familiar en la gestión marca el inicio de una profunda transformación cultural del grupo para enfrentarse al nuevo entorno del negocio en el siglo XXI.

Cambio de presidencia

Tras salir fortalecidos de la gran crisis financiera que sacudió al sector entre los años 2008 y 2013 y asegurarse de que la compañía se encontraba en las mejores manos, Gabriel Escarrer Juliá renuncia en diciembre de 2016 a sus facultades ejecutivas, que transfiere a su hijo Gabriel Escarrer Jaume como vicepresidente y consejero delegado, pasando a ocupar el fundador la presidencia no ejecutiva, presidiendo el consejo de administración y de la junta general de accionistas del grupo.

Fruto de su amplia experiencia dentro de la industria turística, Gabriel Escarrer Juliá ha recibido numerosos reconocimientos que ponen de manifiesto su importante contribución al mundo de la hostelería nacional e internacional.

Uno de los más emotivos para el fundador de Meliá Hotels International fue la concesión del título Doctor Honoris Causa por la Universidad de las Illes Balears (UIB) en diciembre de 1988.

Ya en 1998 recibió el premio 'Personalidad Turística del Siglo' concedido por amplia mayoría en una encuesta realizada a 300 directivos y profesionales del sector.

Un año después obtuvo otros tres prestigiosos reconocimientos que le distinguieron como el Mejor Empresario de la Construcción y Promoción Inmobiliaria, otorgado por el Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias y la revista Actualidad Económica; como el Hotelero del Año, adjudicado por la conocida publicación norteamericana Hotels; y diversos reconocimientos a su trayectoria o Lifetime Achievement Awards entregados por organizacionescomo Foro Internacional de Inversión Hotelera -International Hotel Investment Forum- , la Organización Mundial del Turismo, o los European Hospitality Awards.

En mayo de 2001 Escarrer fue elegido miembro del exclusivo 'Hall of Fame' de la British Travel Industry. Su candidatura fue propuesta y avalada por algunos de los más importantes referentes del turismo internacional, así como por relevantes miembros del 'Hall of Fame' como Martín Brackenbury (Richard Branson (Virgin), Michael Bishop (British Midland) y David Crossland (Airtours).

Ese mismo año el presidente de Meliá Hotels International entró a formar parte del 'Hall of Honor' del Conrad N. Hilton of Hotel Management de la Universidad de Houston (USA), compartiendo honores con Lynn & Ed Hogan (Pleasant Holidays), Alice Sheets Marriott (Marriott Corporation) y Marilyn Carlson Nelson (Carlson Companies).

En 2002 Meliá Hotels International suscribió un acuerdo con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para la constitución de la 'Cátedra Meliá de Estudios Turísticos' que desde entonces realiza una convocatoria anual para el 'Premio de Estudios Turísticos Gabriel Escarrer'.

Gabriel Escarrer Juliá recibió un reconocimiento a su trayectoria profesional otorgado por CIMET (Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios Turísticos) y en 2006, coincidiendo con el 50 aniversario de la compañía, obtuvo la Medalla de Les Illes Balears, máxima distinción de la Comunidad Autónoma en reconocimiento a su labor, y la Medalla de la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera.

En 2011, Escarrer recibió el premio 'Lifetime Achievement' en los European Hospitality Awards en Londres, también en reconocimiento a su larga carrera como fundador e impulsor de la mayor hotelera en España, y tercera de Europa.

En 2012, MKG le concedió también en París el Premio a toda una vida en los Worldwide Hospitality Awards, y obtuvo el prestigioso 'Premio Ulises' de la OMT a toda su carrera (Lifetime Achievement Award).

Ya en 2016, Gabriel Escarrer recibió el Hall of Fame del 'Hotel-E Investment Conference' uno de los más importantes foros de inversión hotelera a nivel internacional, y fue nombrado Embajador Honorario de la Marca España.

Reconocido como una de las figuras clave de la historia del turismo internacional, Gabriel Escarrer siguió trabajando en los últimos años como presidente no ejecutivo de Meliá Hotels International, y como presidente del consejo y la junta general del Grupo.

Según sus palabras el turismo es una industria que "hermana países, supera fronteras, e impulsa el bienestar social y económico de los pueblos".