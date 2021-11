El futuro de las pensiones: un sistema transparente y flexible

Disfrutar de la jubilación con calidad y cierto nivel económico es la aspiración de todo trabajador, asalariado o autónomo. Sin embargo, este deseo es hoy en día una preocupación para millones de españoles, cuyas pensiones se verán afectadas por las últimas reformas anunciadas por el Ejecutivo. Justo el día en que Bruselas y el Gobierno de España anuncian un acuerdo para alargar el periodo que se emplea para calcular las pensiones (y así poder recibir los fondos de recuperación), BBVA y Grupo Joly organizaban un encuentro para analizar el futuro de las pensiones tras la pandemia del Covid-19. El evento se celebró en la sede de San Telmo Business School y contó con la intervención de expertos economistas como Rafael Domenech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia; José Antonio Herce, presidente del foro de expertos Instituto BBVA de Pensiones, y Fernando Faces, economista y profesor de San Telmo Business School. Como moderadora intervino Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly.

Entre el amplio público que siguió el debate (en la sala y vía streaming)asistieron, entre otros, Francisco Javier Jerez Basurco, director de la Territorial Sur de BBVA; Luis Vadillo Rosello, director de Negocio director de BBVA Asset Management y director del Instituto BBVA de Pensiones e Ignacio Sacristán Muñoz, director Regional Sur BBVA.Rafael Domenech abrió el debate con un mensaje crítico y de prudencia. El catedrático quiso dejar claro que el primer paquete de medias para reformar las pensiones anunciado por el Gobierno, y que aún no está aprobado, “no son medidas suficientes para asegurar ni la sostenibilidad ni la autosuficiencia del sistema, que no será capaz de generar por sí mismo recursos suficientes para atender las obligaciones de pago en las próximas décadas”. Y ello como resultado de una mayor esperanza de vida y de que se están empezando a jubilar la generación del baby boom. El primer paquete de medidas, prosiguió Domenech, prevé derogar el IRP, sustituirlo por el IPC, cambiar algo la jubilación anticipada y la demorada pero, con los cálculos que hace el propio Ministerio y la UE sobre un déficit del sistema que ya en 2022 es más de 28.000 millones de euros, “el Estado tendrá que transferir a la Seguridad Social unos 5.000 euros adicionales por pensionista”. En una primera conclusión, el catedrático señaló que “para converger en Europa deberíamos hacer lo que otros países como Suecia o Alemania llevan años haciendo. Y, sin embargo “estamos haciendo todo lo contrario”. La misma opinión crítica sobre la reforma manifestó Fernando Faces:“Es un parche, una reforma parcial sin visión global. Casi todas las medidas se centran sobre los gastos dando lugar a un déficit brutal hasta 2050 y ninguna sobre los ingresos”. Además, apuntó que la nueva reforma elimina “los atributos de la anterior que era más flexible” y que el quid de la cuestión está en que subirá “el IPC pero sin ver que el conjunto de las pensiones está totalmente conectado con el resto de la economía”. Para el economista y columnista de Grupo Joly, el requerimiento que hace la UE para acometer reformas laborales es “porque España, sistemáticamente, está en desequilibrio financiero y puede poner en riesgo el propio sistema europeo”. De ahí que se cuestionara por qué no lo tenemos en cuenta a la hora de modificar la sostenibilidad de la deuda: “Estamos en otro mundo, avanzando en contra de lo que nos están pidiendo”.

José Antonio Herce incidió en estas mismas advertencias al incidir en que la reforma “va a costar mucho esfuerzo y dinero” porque derogando la de 2013 “se retrocede una década en la que el reloj de la deuda no para”. “Hemos perdido doblemente el tiempo; volvemos al IPC pero por lo menos que hubiera sido simétrica: si la inflación es del 2% las pensiones se ajustan a un 2%, pero si es negativa las pensiones no se tocan y estos detalles micro son muy importantes”, agregó. Como el resto de participantes, Herce abogó por una reforma más integral “porque la longevidad no es pasajera, cada 24 horas la esperanza de vida aumenta 4 horas. Es una ganancia formidable de vida que no aprovechamos rentablemente”. José Antonio Herce también introdujo en el análisis el papel de la Seguridad Social, porque “es tiempo de hacer algo nosotros por ella”. “La Seguridad Social está exhausta. No podemos pedirle que resuelva todos los desaguisados”, enfatizó.

Mecanismos europeos

A la espera de conocer los demás paquetes y detalles de la reforma, y con ánimo de ser constructivos, los tres expertos debatieron sobre otros sistemas de pensiones europeos que dan resultados porque son más transparentes, flexibles y con parámetros únicos. Y que, a su juicio, deberían ser un ejemplo para España. Rafael Domenech recordó que la reforma es “para converger a las sociedades más prósperas de Europa” pero sin olvidar que somos los cuartos con la tasa de empleo más baja de los 27 países de la UE y solo superamos a Grecia, Italia y Croacia. “Se opta por la suficiencia a corto plazo porque a largo plazo, sin sostenibilidad, no hay”. Y esto es lo que en su opinión nos debería importar: desde que nos jubilamos, un hombre tiene una media de esperanza de vida de 20 años y 22 las mujeres y en esos años queremos que el sistema sea fuerte”. Domenech explicó que “en Europa tienen un mecanismo que ajusta la pensión inicial con la esperanza de vida; si vivimos más tiempo y recibimos más de alguna manera hay que devolver más. Es la equidad entendida, en este caso, como dos personas que han cotizado los mismos años deberían recibir lo mismo y, para eso, los que van a vivir más como jubilados tienen una pensión inicial que crecerá menos para que haya equidad”. Junto al debate sobre cómo alcanzar una igualdad efectiva, José Antonio Herce introdujo la figura del autónomo. Hay más de tres millones de autónomos en España y el 80% ha cotizado por bases mínimas, es decir, tendrán pensiones muy bajas que habrá que complementar: “Hay millones de pensionistas que necesitarán complementos decentes para llegar a fin de mes”.

El cálculo de la pensión

Otro punto importante durante el encuentro fue la posibilidad de ampliar los años de trabajo y así retrasar la jubilación. En los borradores que manejó el Ministerio se detalló la posibilidad de aumentar de 25 años a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones. Para Domenech, es “la única medida que ataca de verdad los dos flancos: retrasa la jubilación, hace que las cotizaciones se prolonguen y los gastos sean menos. Pero el español, que hace pocos números pero los hace, ve que los 12.000 euros que me pagan de golpe es menos que el 4% anual por retrasar la jubilación, como haga números se van a por el 4%”. Al final, concluyó Domenech, “es uno de los problemas del sistema de pensiones español, que es complejo y contradictorio: ninguna pensión es igual a la del vecino, no lo entienden ni los expertos”. Y si no hay una percepción clara y sí mucha falta de transparencia, “la decisión que vas a tomar lo más probable es que esté equivocada”. Todo lo contrario al modelo de Suecia, defendido por los tres ponentes.

“La transformación más revolucionaria sería que el cálculo de las pensiones, sea cual sea la cotización, da la misma pensión. Se tendría en cuenta –apuntó José Antonio Herce–, la base cotizada, la edad jubilación y la carrera de cotizaciones, no los euros. La revolución más sencilla sería convertir la pensión en una renta vitalicia” como ocurre en Suecia, Alemania o América pero que aquí parece imposible con “un sistema atiborrado de piezas” y parámetros. En esta línea, Fernando Faces se preguntó por dónde han quedado los otros dos pilares de la reforma: los planes de empleo y los sistemas de ahorro e inversión que ofrecen los intermediarios financieros: “¿Por qué en el resto de Europa han proliferado estos dos pilares y aquí solo defendemos y nos acordamos del primer pilar que son las pensiones públicas?”, interrogó. El Gobierno no está dando el mismo tratamiento fiscal e información “para que el ciudadano que pueda ahorre en planes privados; han hecho que el ahorro privado en España casi no exista”, afirmó Faces. En nuestro país, prosiguió, la pensión se considera como el pilar único, mientras que en el resto de Europa es tan solo uno de los tres pilares, es decir, los gobiernos cubren los niveles de subsistencia, el resto lo aportan con planes de ahorro. “La cultura del ahorro en España es muy deficiente y pensamos que el Gobierno nos tiene que cubrir todo. Hay que decirle a los jóvenes que, aunque no coticen tienen que ahorrar”, explicó Faces.

Salud financiera

El último punto que se trató en este encuentro de BBVA y Grupo Joly fue la salud financiera, un elemento básico “que garantiza tener una tranquilidad mayor en la jubilación”, apuntó Domenech. La gestión del dinero es una de las principales causas de preocupación y de estrés, mientras que planificar hoy nos permitirá vivir más tranquilos ahora y en el futuro. Una afirmación que parece simple pero que, entidades como BBVA, llevan tiempo trabajando con sus clientes. También José Antonio Herce recalcó que la educación financiera es fundamental: “Este pilar de la educación en las escuelas y en las empresas es importante”. A su juicio, debería existir una educación financiera que ayudara a las personas a entender su posición financiera y no tomar decisiones que puedan perjudicarles en un futuro. Y creen los expertos que hay un gran desconocimiento sobre qué es este parámetro; una falta de conocimiento que entra dentro de las inquietudes e incertidumbres de la población.

Partiendo de estas reflexiones y del análisis crítico inicialmente planteado sobre la reforma, los tres expertos en Economía apostaron por un modelo de pensiones similar al de otros países europeos donde el Estado solo asegura un mínimo que se complementa con ahorros privados; donde la salud financiera se enseña desde la escuela y se toman decisiones sabiendo qué deparará el futuro. Para ello también considera fundamental deshacerse de los 288 coeficientes reductores que el Gobierno planea aplicar en el cálculo de las pensiones y guiarnos por uno único para todos los trabajadores. Mientras tanto, José Antonio Herce lo tiene claro. Más que volvernos locos calculando escenarios de jubilación, anima a prolongar la vida laboral todo lo que se pueda o nos dejen. “Cuanto más tarde mejor”.