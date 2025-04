Gerardo Cuerva: "No concibo que la CEA pueda apoyar a la otra candidata a presidir Cepyme"

Gerardo Cuerva (Granada, 1971) es consejero delegado de Cuerva, empresa granadina del sector energético, y desde hace muchos años está vinculado al asociacionismo empresarial. Fue presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada. Desde 2019 preside la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y aspira a ser reelegido en las elecciones del 20 de mayo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no le apoya y ha presentado a su propia candidata, la vallisoletana Ángela de Miguel.

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, en la redacción de Diario de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Pregunta. ¿Tiene apoyo por parte de asociaciones de Andalucía?

Respuesta. Yo estoy aquí en Sevilla (vino a un evento el pasado viernes organizado por la cadena Ser), los empresarios de la provincia de Sevilla han expresado el apoyo a que yo me pueda presentar a la reelección en Cepyme (Miguel Rus, presidente de los empresarios sevillanos, estuvo presente en el acto). Y por supuesto que tengo apoyo de muchas organizaciones empresariales andaluzas y de toda España.

P. ¿Qué le pide a la CEA?

R. Lo que le pido a cualquier organización, coherencia. Que prime el interés general, apueste por unidad acción empresarial y priorice la libertad de empresa.

¿Le molestaría que apoyara a la otra candidata?

No lo concibo, no veo que pudiera producirse, pero para eso tiene sus órganos de Gobierno. La CEA me apadrinó de alguna manera en está nueva etapa y espero que siga siendo así. No dudo de que hará lo mejor para la empresa española y la defensa de la pyme española.

Esta semana Antonio Garamendi ha dicho que hay que trabajar más y buscar menos titulares. No sé que si lo interpreta como una indirecta.

Los que somos empresarios trabajamos 24 horas 7 días a la semana. Nosotros no nos podemos quitarnos el chip de ser empresario. En las organizaciones empresariales creo que ocurre lo mismo. Parece que el presidente de la CEOE lo que quiere es un funcionario al frente que trabaje, algo así ha dicho, 8 horas al día, 5 días a la semana.

¿Qué le ha pasado con Garamendi? Había una sensación de que más o menos había una simbiosis entre Cepyme y CEOE.

Yo tampoco sé lo que ha pasado. Yo he trabajado codo con codo dentro de la máxima lealtad y unidad de acción. No tengo ningún indicio de ninguna organización, de ningún empresario, que haya advertido algún problema.

¿No ha habido ningún problema personal?

No. Si lo hay, no lo conozco. Habrá que preguntarle a él.

¿Qué es lo que va a ofrecer Gerardo Cuerva diferente de la otra candidata?

Bueno, yo creo que ahora hay que preguntar a la otra candidata qué es lo que va a ofrecer. Lo más importante es que le podamos dar voz a ese hartazgo y a esa situación difícil que tiene la empresario, No encuentro ninguna organización que no se sienta identificada con el trabajo que hemos hecho. Y quizá probablemente el culmen de todo ello fue aquel manifiesto de julio del año pasado que intentaba reflejar ese momento difícil que la empresa española estaba sufriendo.

¿Y cree que ese es el punto de inflexión a partir del cual Garamendi se distanció de usted?

No lo sé, habría que preguntárselo a Antonio. Lo que sí digo es que fueron la totalidad de las organizaciones empresariales que forman parte de nuestra organización las que se adhirieron al manifiesto.

Un vicepresidente de Cepyme, José Manuel de la Riva, ha hecho acusaciones de prácticas, digamos irregulares, de Ángela de Miguel y de Lorenzo Amor, presidente de ATA. ¿Cuál es su opinión?

José Manuel es un empresario más que contrastado y lo ha demostrado. Pido responsabilidad, pido transparencia, pido honestidad, este proceso solo debe ser una fiesta de la democracia. Para algo están las comisiones del régimen interno, en este caso la comisión de régimen interior. Si me preguntas por el caso de Lorenzo Amor, soy amigo de él, ha demostrado su trabajo en ATA para la defensa del autónomo y nunca he visto ningún comportamiento ilícito. Insisto en que quiero mantenerme al margen.

¿Por qué las pymes sienten que la libertad de empresa está siendo menoscabada?

–Uno de los partidos que forman el Gobierno, Sumar, no cree en la libertad de empresa. La imposición de un salario mínimo al margen de todas las condiciones o posturas, en este caso, del mundo empresarial, es un clarísimo intervencionismo en el sistema económico. La reducción de la jornada se está planteando, sin tener una memoria económica asociada, sin tener en cuenta ni siquiera las más de 4.500 mesas de negociación colectiva que hay en España trabajando sobre ello. Tenemos un incremento de costes incesante, un incremento de burocracia que es exponencial... Todo esto está lastrando algo esencial si queremos que España siga creciendo, que es la productividad.

¿Cómo se concilia eso con unos datos económicos que dicen que España crece más que la media europea?

Los empresarios nos alegramos que España que crezca por encima de la media europea, pero la realidad, cuando uno baja el tejido productivo, es que el margen de la empresa cada vez es menor. Podríamos entrar en el análisis de por qué las magnitudes macroeconómicas son mejores y advertimos que tenemos una inyección de fondos evidente. Y tenemos también un incremento de la deuda importante. Si estamos en una época de bonanza, guardemos para cuando vayamos mal. Y, sin embargo, la sensación es que estamos quemando las naves. Yo creo que, con récord de recaudación, podríamos tener guiños de relajación en las políticas fiscales.

¿Cómo pueden afectar a las pymes los aranceles?

Los aranceles son un impedimento al comercio. Por tanto, ojo a que la política de la UE sea aranceles contra más aranceles. Proteccionismo contra más proteccionismo. Eso es la muerte del sistema, siempre que ha pasado ha acabado en pura ruina. La percepción es que esto a la pymes le afecta menos, pero ojo a esa recomposición del sistema comercial, porque probablemente podría dar entrada a nuevos agentes económicos en la UE. Al cambiar marco, la subida de aranceles puede perjudicar más de forma indirecta que indirecta. Las ayudas del Gobierno tienen que ser no condicionadas e inmediatas. Pero la mejor ayuda que puede tener es el incremento de productividad y competitividad en la empresa. Ese es el camino.