González Byass asume la distribución en Estados Unidos de los vinos de Jean-Luc Colombo

Jerez/González Byass USA se ha convertido en el importador para el mercado estadounidense de los vinos de Jean-Luc Colombo, una de las marcas más reconocidas del Valle del Ródano, en Francia. La división del grupo bodeguero jerezano en Estados Unidos da paso importante en su crecimiento con la incorporación a su portfolio de las referencias de la compañía francesa, con la que comparte la ambición de promover y dar a conocer vinos de calidad.

Jean-Luc Colombo Wines, fundada en 1994 por Jean-Luc y Anne Colombo, es conocida por sus vinos excepcionales a base de Syrah de Cornas, así como por su enfoque innovador en su elaboración. Esta marca ha ganado una reputación internacional gracias a su filosofía de viticultura sostenible y a su dedicación por reflejar los terroirs únicos del Valle del Ródano. Además, Jean-Luc Colombo produce algunas de las referencias más emblemáticas de esta región, como Crozes-Hermitage, Châteauneuf-du- Pape, Condrieu y Viognier, Saint Péray, Saint Joseph y Picpoul de Pinet.

Esta unión, efectiva desde el pasado 1 de febrero, fortalecerá la presencia de Jean-Luc Colombo en el mercado estadounidense, al tiempo que ofrecerá a González Byass USA una base sólida en una de las regiones vinícolas más prestigiosas de Francia. Ambas compañías comparten la misma ambición de promover y dar a conocer los vinos de calidad.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jean-Luc Colombo a la familia González Byass USA mientras mantenemos nuestra visión de seguir ampliando nuestro portfolio con marcas que compartan estos mismos valores”, señala Andrew Sinclair, CEO de González Byass USA. “Jean-Luc Colombo ha sido reconocido, durante décadas, como uno de los vinos más importantes y creativos de Francia, y el compromiso inquebrantable de su equipo con la calidad y la sostenibilidad se alinea perfectamente con nuestros valores. Estamos muy satisfechos de llevar estos vinos excepcionales a todos los entusiastas del vino en USA, apoyando a la denominación de origen Cornas y a un pionero en la viticultura orgánica”.

“Es un gran honor unirme a la familia de González Byass USA”, comenta Jean-Luc Colombo, enólogo y fundador de Jean-Luc Colombo Wines. “Trabajar junto a las marcas de González Byass USA nos permitirá seguir compartiendo nuestra pasión y creciendo en el mercado estadounidense, celebrando los vinos Jean-Luc Colombo, nuestros viñedos y la gastronomía”.

Las marcas da firma francesa refuerzan la diversidad del portfolio de González Byass, que incluye vinos y licores de todo el mundo, como España, Chile, Italia, Austria, Francia, México, Argentina y Portugal. Entre las 38 marcas del portfolio destacan los vinos de Bodegas Tío Pepe (DO Jerez), Vilarnau (DO Cava), Beronia (DOCa. Rioja y DO Rueda) o Viñas del Vero (DO Somontano), así como espirituosos como el whisky Nomad o la ginebra The London Nº 1.

Viticultor y enólogo

Jean-Luc Colombo, enólogo desde los años 80, comenzó con un viñedo de Syrah en Cornas, creando su cuvée insignia 'Les Ruchets'. Junto a su esposa Anne, fundó un centro de vinificación y su finca ha crecido en el Ródano Norte y Provenza. Su hija Laure se unió en 2010, aportando su talento en la enología. Los viñedos, cultivados de forma orgánica, están en Cornas y Saint Péray, destacando por su biodiversidad. La familia también protege las abejas, destinando parte de sus beneficios a la apicultura y el nombre "Les Ruchets" hace honor a su compromiso.